Abisinin yardım isteği karşılık buldu: 87 Gündür kayıp Uğur için özel ekip kuruldu

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde 19 Şubat'tan bu yana haber alınamayan 27 yaşındaki Uğur Çalışkan için İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla yeniden arama çalışması başlatıldı.

Serinyol Mahallesi'nde yaşayan ve psikolojik rahatsızlığı olduğu öğrenilen Çalışkan'ın bulunması için Hatay Valiliği koordinesinde, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve AFAD personelinin yanı sıra sivil toplum kuruluşlarından katılımlarla 73 kişilik ekip kuruldu.

Ekipler, 87 gün önce kaybolan Çalışkan'ın yaşadığı mahallenin çevresindeki dağlık ve ormanlık alanda arama faaliyetlerini yoğunlaştırdı.

Dron destekli yürütülen, iz takip köpeğinin de kullanıldığı çalışmalarda, Çalışkan'a ait herhangi bir ize rastlanmadı.

Uğur Çalışkan'ın ağabeyi Tarık Çalışkan, geçen günlerde yayınladığı videoyla kardeşinin bulunması için yardım istemişti.

Bakan Çiftçi süreci yakından takip ettiğini iletti

Paylaşıma sosyal medya hesabı üzerinden yanıt veren İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Değerli kardeşim, konudan haberdarım. Sayın Valimizin koordinasyonunda kardeşinizin bulunması için gerekli çalışmalar yapılıyor. Gerekirse, kayıpları bulma, olayları aydınlatma alanında önemli tecrübesi olan JASAT timlerimizden bir ekibi görevlendireceğiz. Süreci yakından takip ediyorum. Rabb'im sağ salim kavuşmanızı nasip etsin." ifadesini kullanmıştı.

Bölgedeki arama çalışmalarının süreceği belirtildi.








