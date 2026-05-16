Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Hatay
Abisinin yardım isteği karşılık buldu: 87 Gündür kayıp Uğur için özel ekip kuruldu

Abisinin yardım isteği karşılık buldu: 87 Gündür kayıp Uğur için özel ekip kuruldu

23:0216/05/2026, Cumartesi
AA
Sonraki haber
Hatay'da 87 gün önce kaybolan genci arama çalışmaları yeniden başladı
Hatay'da 87 gün önce kaybolan genci arama çalışmaları yeniden başladı

Hatay'ın Antakya ilçesinde 19 Şubat'tan bu yana haber alınamayan 27 yaşındaki Uğur Çalışkan’ın abisinin sosyal medyadaki yardım çağrısına Hatay Valisi Mustafa Çiftçi yanıt verdi. Vali Çiftçi'nin talimatıyla JASAT ve AFAD'ın da aralarında bulunduğu 73 kişilik özel ekip, dağlık alanda yeniden arama çalışması başlattı.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde 19 Şubat'tan bu yana haber alınamayan 27 yaşındaki Uğur Çalışkan için İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla yeniden arama çalışması başlatıldı.

Serinyol Mahallesi'nde yaşayan ve psikolojik rahatsızlığı olduğu öğrenilen Çalışkan'ın bulunması için Hatay Valiliği koordinesinde, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve AFAD personelinin yanı sıra sivil toplum kuruluşlarından katılımlarla 73 kişilik ekip kuruldu.

Ekipler, 87 gün önce kaybolan Çalışkan'ın yaşadığı mahallenin çevresindeki dağlık ve ormanlık alanda arama faaliyetlerini yoğunlaştırdı.

Dron destekli yürütülen, iz takip köpeğinin de kullanıldığı çalışmalarda, Çalışkan'a ait herhangi bir ize rastlanmadı.

Uğur Çalışkan'ın ağabeyi Tarık Çalışkan, geçen günlerde yayınladığı videoyla kardeşinin bulunması için yardım istemişti.

Bakan Çiftçi süreci yakından takip ettiğini iletti

Paylaşıma sosyal medya hesabı üzerinden yanıt veren İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Değerli kardeşim, konudan haberdarım. Sayın Valimizin koordinasyonunda kardeşinizin bulunması için gerekli çalışmalar yapılıyor. Gerekirse, kayıpları bulma, olayları aydınlatma alanında önemli tecrübesi olan JASAT timlerimizden bir ekibi görevlendireceğiz. Süreci yakından takip ediyorum. Rabb'im sağ salim kavuşmanızı nasip etsin." ifadesini kullanmıştı.

Bölgedeki arama çalışmalarının süreceği belirtildi.



#Arama
#Kayıp
#Uğur Çalışkan
#Jandarma
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bugün kimin maçı var, bu akşam hangi maçlar oynanacak? 17 Mayıs Pazar maç programı