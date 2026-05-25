Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya gözaltına alındı

10:3325/05/2026, Pazartesi
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik başlatılan uyuşturucu operasyonunda Serenay Sarıkaya gözaltına alındı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımına ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.

HAKKINDA YAKALAMA KARARI VERİLMİŞTİ

Soruşturma kapsamında geçtiğimiz hafta hakkında gözaltı kararı verilen ve yurt dışında olduğu için yakalanamayan oyuncu Serenay Sarıkaya’nın yurda döner dönmez gözaltına alındığı bildirildi.

25 ŞÜPHELİYE OPERASYON

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında İstanbul’un Beşiktaş, Sarıyer, Beyoğlu, Kağıthane ve Üsküdar ilçeleri ile Muğla’da toplam 25 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Operasyonda 25 şüpheliye yönelik arama ve gözaltı işlemleri gerçekleştirilmişti.



