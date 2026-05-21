Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 25 kişi için gözaltı kararı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik başlatılan yasaklı madde soruşturması kapsamında 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik başlatılan yasaklı madde soruşturması kapsamında 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheliler arasında sanat ve cemiyet hayatından öne çıkan isimler yer alıyor. İşte gözaltı kararı bulunan isimler:
Serenay Sarıkaya, Berkay Şahin, Tan Taşcı, Yağmur Ünal, Mirgün Sırrı Cabas, Hakan Aydın (Blok 3), Mabel Matiz (Fatih Karaca), Feyza Civelek, Niran Ünsal, Volkan Bahçekapalı, Onur Tuna, Osman Haktan Canevi, Aslıhan Turanlı, Eren Kesimer, Kübra İmren Siyahdemir, Mehmet Rahşan, Cansu Tekin, Özgür Deniz Cellat, Yasemin İkbal, Tarık Tunca Bakır, Hanzede Gürkanlar, Aycan Yağcı, Tuğçe Postoğlu, Eda Dora ve Semiha Bezek.