Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması: Üç ismin testi pozitif çıktı

22:0211/04/2026, Cumartesi
DHA
Soruşturma kapsamında bazı ünlü isimlerin test sonuçları açıklandı.
Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan, ardından serbest bırakılan ünlülerin test sonuçları çıktı. Buna göre üç ünlü ismin test sonuçları pozitif çıkarken, Fikret Orman ile Burak Elmas’ın test sonuçları ise negatif çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen ‘uyuşturucu’ soruşturması kapsamında gözaltına alınan, ardından serbest bırakılan ünlülerin test sonuçları çıktı. Şarkıcı Mustafa Ceceli’de kokain maddesi tespit edildi.

Üç ismin testi pozitif

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, oyuncu İbrahim Çelikkol’un saç örneğinde kokain ve metabolitleri tespit edildi. Şarkıcı Mustafa Ceceli’nin saç örneğinde de kokain belirlenirken, İlkay Şencan’ın kanında esrar etken maddesi THC metaboliti bulundu. Oyuncu Hande Erçel’in test sonucuna göre ise idrar örneğinde morfin ve kodein tespit edildi.

Fikret Orman ve Burak Elmas'ın sonuçları negatif

Öte yandan, Fikret Orman ile Burak Elmas’ın test sonuçları ise negatif çıktı.



