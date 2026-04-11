Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması: Üç ismin testi pozitif çıktı

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, oyuncu İbrahim Çelikkol’un saç örneğinde kokain ve metabolitleri tespit edildi. Şarkıcı Mustafa Ceceli’nin saç örneğinde de kokain belirlenirken, İlkay Şencan’ın kanında esrar etken maddesi THC metaboliti bulundu. Oyuncu Hande Erçel’in test sonucuna göre ise idrar örneğinde morfin ve kodein tespit edildi.