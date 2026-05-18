Bakan Fidan: İsrail korsanlığını kınıyoruz

17:4718/05/2026, Pazartesi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Berlin'de
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Berlin’de Almanya Federal Dışişleri Bakanı Johann David Wadephul ile ortak basın toplantısında, "İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na yönelik uluslararası hukuku açıkça ihlal eden bu korsanlık eylemini en güçlü şekilde kınıyoruz. Vatandaşlarımızın serbest bırakılması için gerekli çalışmaları en hızlı şekilde sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Fidan, Alman mevkidaşı Johann Wadephul ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Fidan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde;

Almanya Avrupa'daki en büyük, dünyadaki ikinci büyük ticaret ortağımızdır. 52 milyar dolar seviyesindeki ikili ticaret hacmimizi yakın vadede 60 milyar dolara çıkartabileceğimize inanıyoruz. Enerji alanında diyalog ve işbirliğimizin gelişmesinden memnuniyet duyuyoruz. Bilhassa yenilenebilir enerji alanında somut projeleri beraber hayata geçirmek istiyoruz. Diğer yandan savunma sanayi alanındaki işbirliğimizin çeşitlenmesi ve gelişmesine de ayrı bir önem veriyoruz. Özellikle günümüz şartlarını dikkate aldığınızda. Bu alandaki işbirliğimizin artması ilişkilerimizin stratejik niteliğini daha da pekiştirecektir. Güvenlik alanında müşterilik çabalarımızın bir diğer önemli boyutu da terörle mücadeledir. Terörle mücadele işbirliğimizin müttefiklik ruhuna uygun, net ve sonuç odaklı bir zeminde gelişilmesinin her zamankinden daha önemli olduğuna inanıyoruz.

Türk toplumunun Almanya 'ya katkıları ülkelerimiz arasındaki ilişkileri daha da zenginleştirmektedir. Bu vesileyle memleketimizden getirdiğimiz selam ve muhabbetlerimizi kıymetli kardeşlerimize de sizin aracılığınızla iletmek isterim. Türk toplumunun Batı Avrupa'daki güçlü varlığı ortaklığımızın yalnızca devletler düzeyinde değil toplumlar nezdinde de kökleştiğini göstermektedir. Avrupa'daki en büyük, dünyadaki ikinci büyük ticaret ortağımız. 52 milyar dolar seviyesindeki ikili ticaret hacmimizi yakın vadede 60 milyar dolara çıkartabileceğimize inanıyoruz"

Düzensiz göçle mücadele eden bölgesel güvenliğe, enerji koridorlarından terörle mücadeleye kadar pek çok başlıkta güçlü işbirliği yürütmemiz gerekmekte.

Savunmada işbirliği ve ABD adaylık sürecini ele aldık. AB adaylık sürecimizin siyasi saiklerden bağımsız değerlendirilmeli. Gümrük Birliği anlaşması güncellenmeli.

Kıymetli basın mensupları coğrafyamızdaki krizlerin aşılması kapsamlı bir güvenlik vizyonu ile mümkündür. Savaşın çok ciddi siyasi ve ekonomik sonuçları olacak.

İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na yönelik uluslararası hukuku açıkça ihlal eden bu korsanlık eylemini en güçlü şekilde kınıyoruz. Vatandaşlarımızın serbest bırakılması için gerekli çalışmaları en hızlı şekilde sürdürüyoruz.

Gazze Barış Planı'nda ikinci aşama uygulanmıyor.

Birinci aşamada ihlaller sürüyor, 20 maddelik plan hayata geçmeli.


Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.
