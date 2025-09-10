Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Avrupa
Filistin'i devlet olarak tanıyacağını duyuran Fransa'da İsrail kaosu: Önce hükümet düştü şimdi de sokaklar karıştı

Filistin'i devlet olarak tanıyacağını duyuran Fransa'da İsrail kaosu: Önce hükümet düştü şimdi de sokaklar karıştı

14:1010/09/2025, Çarşamba
AA
Sonraki haber
Fransa’da Bayrou’nun bütçe planına karşı protesto hareketi başladı.
Fransa’da Bayrou’nun bütçe planına karşı protesto hareketi başladı.

Macron'un Fransa'nın Filistin'i devlet olarak tanıyacağını duyurmasının ardından ülkede gelişen olaylar tüm dünyanın gündemine oturdu. Önce 67 yıl sonra ilk kez hükümet düştü, şimdi de sokaklar karıştı. Fransa, güne Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un sosyoekonomik politikalarına tepki gösterilen eylemlerle başladı. Ülke genelindeki eylemlerde 85 kişi gözaltına alındı.

Fransa'da aylardır sosyal medya platformlarından "Her şeyi durduralım" sloganıyla yapılan çağrıların sonucunda ülkenin dört bir yanında eylemler düzenleniyor.


Macron'un sosyoekonomik politikalarına karşı çıkan protestocular başkent Paris ile Lyon ve Rennes gibi kentlerde sabahın erken saatlerinden bu yana trafiğin durdurulması ve otobüslerin trafiğe çıkmasının engellenmesi için farklı girişimlerde bulunuyor.

Ulusal basındaki haberlere göre, Rennes kentinin güneyi ve kuzeyindeki çevre yolunda bir araya gelen yüzlerce eylemci, trafiği durdurmak için yollara barikat kurdu.

OTOBÜS ATEŞE VERİLDİ

Kentin kuzeyindeki eylemciler barikatları ateşe verdi. Güvenlik güçleri, bu noktadaki protestocuları bölgeden uzaklaştırarak bir süre aksayan trafiğin yeniden akmasını sağladı.


Rennes'te ayrıca, Alma Köprüsü'nün altında bir otobüs ateşe verildi.


Ülkenin en büyük kentlerinden Lyon'da ise göstericiler, tramvay yoluna çöp kutuları devirdi ve bunları ateşe verdi.

BARİKATLAR KURULDU

Kentte M7 yolunda trafiğin aksamasına neden olan eylemler yapılırken Lyon-1 Üniversitesinin önünde de barikatlar kuruldu.


Ülkedeki gösterilerde 75'i başkent Paris'te olmak üzere, toplam 85 kişi gözaltına alındı.


Sosyal medyaya yansıyan görüntülere göre polis, Paris'te toplu taşımada kullanılan otobüslerin trafiğe çıkmasını engellemek isteyen eylemcilerin bulunduğu otobüs terminali önünde nöbet tutuyor.

OKUL GİRİŞLERİ KAPATILDI

Polis ekipleri, Paris'in çevre yolunda Montreuil Kapısı noktasında trafiğin durdurulmasını engellemek için yola çıkan eylemcileri biber gazı kullanarak uzaklaştırmaya çalıştı.


Başkentin farklı bölgelerinde bazı lise öğrencileri de okullarının girişlerinin önünde çöp kutularıyla barikatlar kurdu.


Ülke genelinde 100 bin kişinin katılması beklendiği gösterilerin gün boyu devam etmesi bekleniyor.


#Emanuel Macron
#Fransa
#Filistin
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Fed Faiz İndirimi Sonrası Dolar ve Altın Ne Olur? Dolar Düşer Mi Altın Yükselir mi?