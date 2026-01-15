Cumhurbaşkanı Erdoğan: TRT Genç kanalı milletimize hayırlı olsun

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aile kurumunun ciddi tehditler altında olduğunu belirterek, bağımlılıklarla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

Erdoğan, kültür savaşlarının en önemli cephelerinden birinin aile olduğunu ifade ederek, günümüzde aile yapısının geçmişe kıyasla çok daha büyük bir saldırı ve kuşatma altında bulunduğunu söyledi. Son dönemde Türkiye’de yaşanan aile facialarına dikkat çeken Erdoğan, bu olayların arkasında alkol, sanal bahis, kumar ve uyuşturucu gibi bağımlılıkların önemli rol oynadığını dile getirdi.





Erdoğan açıklamalarına şu şekilde devam etti;

Medya akademi sanat dünyamızın değerli temsilcileri, sevgili genç kardeşlerim sizleri en kalbi duygularımla hürmetle muhabbetle selamlıyorum.

TRT Genç televizyon kanalımızın açılış etkinliği vesilesiyle gençlerimizi burada ağırlamanın bahtiyarlığı içindeyim.

Cumhurbaşkanlığı Külliyemize hepiniz hoş geldiniz safalar getirdiniz.

Bu kıymetli programı tertip eden TRT yönetimini ve emeği geçen herkesi yürekten kutluyor tebrik ediyorum.

TRT Genç Televizyon Kanalımızın gençlerimize milletimize hayırlı olmasını can-ı gönülden temenni ediyorum.

'TRT hayatımızda vazgeçilmez bir konuma sahip oldu'

Türkiye'nin hem belleği hem de geleceği olan TRT ülkemizde ve Dünyada pek çok tarihi hadiseye tanıklık etti. Babalarımızın kulakları her akşam ajanslardaydı.

Biz de Türkiye ve Dünyayı uzun yıllar TRT'den takip ettik. Her alanda TRT hayatımızda vazgeçilmez bir konuma sahip oldu. "Bizim kuşak ve bizden sonra ki nesil TRT ile büyüdü" dersek herhalde abartılı bir cümle kurmuş olmayız.

TRT bugün de önemli bir misyon üstleniyor. TRT iyiyi doğruyu hakkı önceleyen yayın ve yapımlarıyla kültürel yozlaşmaya karşı milli değerlerimizin bir seti olarak karşımızda duruyor.

Burada şunu da gururla ifade etmek isterim. TRT imzasını taşıyan bazı yapımların dünyadan ödüllerle dönmesi takdire şayan bir başarıdır.

Dizlerden sinema filmlerine ilgili ilgisiz her yere özenle yerleştirilen karakterlerle çarpık ilişkiler özendiriliyor sapkınlıklar teşvik ediliyor.

'Aile kurumu kuşatma altında'

Kültür savaşlarının muharebe alanlarından biri de ailedir. Günümüzde aile kurumu daha önce hiç olmadığı kadar büyük bir saldırı ve kuşatma altındadır.

Son dönemde ülkemizde yaşanan aile facialarına baktığımızda en büyük müsebbibin alkol, sanal bahis, kumar ve uyuşturucu olduğunu görüyoruz.





'Bağımlılıkla mücadelede kararlıyız'

Uyuşturucu, alkol, sanal bahis, kumar ve sigara bağımlılığı, milli bünyemiz açısından terör kadar hatta terörden daha zararlı boyutlara ulaşmıştır.

Uyuşturucu ve sanal kumar bağımlılığı, terör kadar büyük bir tehdittir. Bağımlılık meselesini irdelemeli, bu konunun üstüne gitmeliyiz.

Hangi türde olursa olsun bağımlılık öyle bir bela ki emniyet güçleri tek başına yeterli olmuyor.

Maalesef önümüzde ve ülkemizde her iyi işi taşlamaktan keyif alan bir kesim var. Bunlar ezberleri bozulsun istemezler. Fil Dişi kulelerden ahkam kesmeyi severler. Basın özgürlüğü hak hukuk adaleti dilden düşürmezler. Söz konusu kendileri olunca savundukları hangi ilke varsa çiğnemekten çekinmezler. Bu çevrelerin öfke dolu saldırılarından TRT'miz de nasibini almaktadır.

Dün bir tanesi çıkmış kışın ortasında susuz bıraktığı inşalarımızdan özür dilemek yerine sorunu haberleştirdikleri için TRT'yi suçluyor. Anadolu Ajansımızı suçluyor. Özel televizyon kanallarımızı suçluyor. Yüzü kızarmadan özgür basını suçluyor.

'TRT Genç, önemli bir boşluğu dolduracak'

Özellikle çağımızın vebası olan bağımlılıkla mücadelede TRT Genç gibi mecraların katkısına ihtiyaç duyuyoruz. Aydınlık yarınlarımızın güvencesi olan gençlerimiz dijital platformların ve sosyal medyanın da etkisiyle bu belaların pençesine düşüyor.





'Ankara kışın ortasında susuz kaldı'

Malumunuz, Türkiye’nin başkentinde yaşayan milyonlarca vatandaşımız kışın ortasında haftalarca susuzluğa mahkûm edildi; insanlar gece yarılarında ellerinde bidonlarıyla su kuyruklarına girdi, aileler çamaşır, bulaşık ve banyo gibi en temel ihtiyaçlarını giderebilmek için musluğun, çeşmenin başında saatlerce nöbet tuttu.

Sosyal medya, çektikleri eziyeti paylaşan, yetkililere seslerini duyurmaya çalışan insanlarımızın feryatlarıyla doluydu. 2026’nın Türkiye’sine asla yakışmayan bu sahnelere hepimiz kimi zaman üzülerek, kimi zaman sorumlular adına utanarak tanık olduk.

Yani ortada, görevi kamu adına gözcülük yapmak olan medya açısından görmezden gelinemez bir haber vardı; kamu yararını gözeten basın kuruluşlarımız da milyonları perişan eden bu sorunu haberleştirdi, vatandaşa mikrofon uzattı, geceleri soğukta su bekleyen insanlarımızın şikâyetlerini ekranlara taşıdı. Peki ne oldu?

Medya, siyaset ve vatandaşın artan tepkisi, günlerdir halkın çığlıklarını umursamayanları en azından zahirde harekete geçirmeye zorladı; neticede meseleyi tam olarak çözemeseler bile rahat koltuklarından kalkıp halkımıza açıklama yapmak mecburiyetinde kaldılar, fakat her işlerinde olduğu gibi bunu da ellerine yüzlerine bulaştırdılar.

Söz var ya; "Şıracının şahidi bozacı" Birbirlerinin kusurlarını örtüyorlar. Bu beceriksizler korosuna şunları sormamamız lazım.