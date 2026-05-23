Ömer Faruk Yürür Avrupa Karate Şampiyonası'nda altın madalya kazandı

Almanya'da devam eden Avrupa Karate Şampiyonası'nda milli sporcu Ömer Faruk Yürür, altın madalya elde etti. Frankfurt kentinde gerçekleştirilen organizasyonda Ömer Faruk Yürür, erkekler kumite 75 kilo finalinde Fransa'dan Kilian Cizo'yu 6-0 yenerek Avrupa şampiyonu oldu.
Almanya'da devam eden Avrupa Karate Şampiyonası'nda milli sporcu Ömer Faruk Yürür, altın madalyanın sahibi oldu.
Frankfurt’ta gerçekleştirilen organizasyonda Ömer Faruk Yürür, erkek kumite 75 kilo finalinde Fransa'dan Kilian Cizo ile karşı karşıya geldi.
Karşılaşmayı 6-0 kazanan ay-yıldızlı sporcu, Avrupa şampiyonu oldu.
#Ömer Faruk Yürür
#Karate
#Almanya