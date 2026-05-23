Ömer Faruk Yürür Avrupa Karate Şampiyonası'nda altın madalya kazandı

15:1723/05/2026, Cumartesi
DHA
Almanya'da devam eden Avrupa Karate Şampiyonası'nda milli sporcu Ömer Faruk Yürür, altın madalya elde etti. Frankfurt kentinde gerçekleştirilen organizasyonda Ömer Faruk Yürür, erkekler kumite 75 kilo finalinde Fransa'dan Kilian Cizo'yu 6-0 yenerek Avrupa şampiyonu oldu.
#Ömer Faruk Yürür
#Karate
#Almanya
