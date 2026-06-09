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Beşiktaş'a ABD'li uzun forvet

Beşiktaş'a ABD'li uzun forvet

17:099/06/2026, Salı
AA
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Cecilia Hebard, son olarak Shanghai'da forma giydi.
Cecilia Hebard, son olarak Shanghai'da forma giydi.

Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Ruthy Cecilia Hebard'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, Ruthy Cecilia Hebard'ı transfer etti.


Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, "Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımımız, 2026-2027 sezonu transfer çalışmaları kapsamında Ruthy Cecilia Hebard ile sözleşme imzaladı" ifadeleri kullanıldı.


Uzun forvet ve pivot pozisyonlarında görev yapan 28 yaşındaki basketbolcu, son olarak Çin'in Shanghai takımında forma giydi. Hebard, burada 24 maçta 19,5 sayı, 12,7 ribaunt ve 1,7 asist ortalaması yakaladı.





#Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı
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