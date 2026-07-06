12 Dev Adam İsviçre’yi farklı yendi, üst tura lider çıktı

Ay-yıldızlılar liderliği korudu





İsviçre karşısında aldığı galibiyetle 6’da 6 yapan A Milli Takım, ilk turu kayıpsız geçerek üst tur yolunda önemli bir sonuç elde etti. Milliler, grup aşamasını hem lider hem de namağlup tamamladı.