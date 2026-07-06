12 Dev Adam İsviçre’yi farklı yendi, üst tura lider çıktı
A Milli Basketbol Takımı, FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri 1. Tur C Grubu’ndaki son maçında İsviçre’yi 95-72 mağlup ederek grubunu namağlup lider tamamladı. 12 Dev Adam, 6’da 6 yaparak üst tura kayıpsız yükselirken, ay-yıldızlı ekip İsviçre karşısındaki farklı galibiyetle elemelerdeki güçlü performansını sürdürdü.
A Milli Basketbol Takımı, FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri 1. Tur C Grubu’ndaki son maçında İsviçre’yi 95-72 mağlup etti. Ay-yıldızlılar, gruptaki 6 maçını da kazanarak ilk turu namağlup lider tamamladı.
12 Dev Adam grubu 6’da 6 ile tamamladı
A Milli Erkek Basketbol Takımı, “12 Dev Adam” olarak bilinen ay-yıldızlı ekip, FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri 1. Tur C Grubu’nun 6’ncı ve son maçında İsviçre’yi konuk etti.
Karşılaşmadan 95-72 galip ayrılan milli takım, grup aşamasındaki namağlup unvanını korudu. Bu sonuçla Türkiye, C Grubu’nu lider tamamladı.
Maçın öne çıkan bilgileri
A Milli Basketbol Takımı, İsviçre karşısındaki farklı galibiyetle ilk tur performansını kayıpsız kapattı.
Organizasyon: FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri
Tur: 1. Tur
Grup: C Grubu
Maç: Türkiye - İsviçre
Skor: 95-72
Türkiye’nin grup derecesi: 6 galibiyet, 0 mağlubiyet
Grup sonucu: Namağlup liderlik
Ay-yıldızlılar liderliği korudu
İsviçre karşısında aldığı galibiyetle 6’da 6 yapan A Milli Takım, ilk turu kayıpsız geçerek üst tur yolunda önemli bir sonuç elde etti. Milliler, grup aşamasını hem lider hem de namağlup tamamladı.
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