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Trabzonspor'a NBA yıldızı

Trabzonspor'a NBA yıldızı

16:0624/06/2026, Çarşamba
AA
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Xavier Tillman, Celtics formasıyla NBA'de şampiyonluk yaşamıştı.
Xavier Tillman, Celtics formasıyla NBA'de şampiyonluk yaşamıştı.

Trabzonspor Basketbol Takımı, NBA takımlarından Charlotte Hornets forması giyen ABD'li pivot Xavier Tillman'ı transfer etti.

Trabzonspor, ABD'li pivot Xavier Tillman'ı renklerine bağladı.


Bordo-mavili basketbol takımının sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, 27 yaşındaki Tillman ile anlaşmaya varıldığı belirtildi. Açıklamada, "Takımımız, Amerikalı pivot Xavier Tillman'ı kadrosuna kattı. Xavier'e formamız altında başarılı bir sezon dileriz" ifadeleri kullanıldı.


Kariyerinde, Boston Celtics'le 2024 NBA şampiyonluğu yaşayan Tillman, Sacramento Kings ve Memphis Grizzlies gibi takımlarda da mücadele etti.





#Trabzonspor Basketbol Takımı
#Xavier Tillman
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