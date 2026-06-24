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İki hafta önce Beşiktaş'a transfer olmuştu! Kariyerini sonlandırdı

İki hafta önce Beşiktaş'a transfer olmuştu! Kariyerini sonlandırdı

09:4924/06/2026, Çarşamba
G: 24/06/2026, Çarşamba
AA
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Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı'nda flaş bir gelişme yaşandı.
Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı'nda flaş bir gelişme yaşandı.

Beşiktaş Kadın Basketbol'un 9 Haziran'da transfer ettiği Ruthy Cecilia Hebard, basketbolu bıraktığını ve antrenör olduğunu açıkladı.

Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı'nın yeni sezon için kadrosuna kattığı 28 yaşındaki oyuncu Ruthy Cecilia Hebard, kariyerini sonlandırarak antrenör olmaya karar verdi.

Siyah-beyazlı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Beşiktaş BOA Takımı'mızın sezon başı transfer çalışmaları kapsamında kadrosuna katılan Ruthy Cecilia Hebard, aktif basketbolculuk kariyerini sonlandırarak antrenörlük kariyerine başlama kararı almıştır. Ruthy Cecilia Hebard'ın almış olduğu bu kararı saygıyla karşılıyor, kendisine antrenörlük kariyerinde başarılar diliyoruz."

ABD'li uzun forvet, son olarak VBW Gdynia'da forma giydi.

#Beşiktaş
#Ruthy Cecilia Hebard
#Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı
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