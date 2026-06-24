Derbideki Beşiktaş tribünü
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu, Beşiktaş Kulübüne 675 bin lira para cezası verdi.
TBF Disiplin Kurulu'ndan Beşiktaş'a para cezası geldi.
Federasyonun internet sitesindeki açıklamaya göre kurul, Beşiktaş GAİN ile Fenerbahçe Beko arasında oynanan Basketbol Süper Ligi play-off finali dördüncü maçındaki salon ve seyirci olaylarının yanı sıra çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle siyah-beyazlı kulübe 675 bin lira para cezası uyguladı.
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