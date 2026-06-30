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Armani Milan'da Messina dönemi sona erdi

Armani Milan'da Messina dönemi sona erdi

15:4030/06/2026, Salı
AA
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Başantrenör Ettore Messina
Başantrenör Ettore Messina

EA7 Emporio Armani Milan Basketbol Takımı, başantrenör Ettore Messina ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Milan'da Ettore Messina dönemi bitti.


Kulüpten yapılan açıklamada "Ettore Messina'ya hem antrenör hem de Basketbol Operasyonları Başkanı olarak üstlendiği görevlerdeki çalışması ve kulübün saha içinde ve dışında teknik ve organizasyonel düzeyde büyümesine olan katkısı için teşekkür ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.


EA7 Emporio Armani Milan ile 3 İtalya Ligi şampiyonluğu yaşayan 66 yaşındaki çalıştırıcı, İtalyan temsilcisini 29 yıl aradan sonra 2021'de Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonuna taşıyan isim oldu.



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