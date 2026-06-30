Armani Milan'da Messina dönemi sona erdi

Kulüpten yapılan açıklamada "Ettore Messina'ya hem antrenör hem de Basketbol Operasyonları Başkanı olarak üstlendiği görevlerdeki çalışması ve kulübün saha içinde ve dışında teknik ve organizasyonel düzeyde büyümesine olan katkısı için teşekkür ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.