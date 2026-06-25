Fenerbahçe'den transferde flaş hamle! Ezeli rakibinin yıldızı ile anlaştı

Fenerbahçe Beko, yeni sezon öncesi transferde önemli hamleler yapıyor. Sarı-lacivertliler son olarak Anadolu Efes'in yıldız ismi Shane Larkin ile el sıkıştı.
Basketbol Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Beko yeni sezon öncesi işi sıkı tutuyor. Transferde sağlam adımlar atan sarı-lacivertliler, Shane Larkin'de mutlu sona ulaşmak üzere.
Eurohoops'un haberine göre Fenerbahçe Beko, Shane Larkin ile her konuda anlaşma sağladı. 33 yaşındaki oyun kurucunun, Anadolu Efes ile 2028 yazına kadar kontratı bulunuyordu.
Bu sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle düzenli forma şansı bulamayan Shane Larkin, EuroLeague'de 12 maça çıkabilmişti.
Öte yandan Fenerbahçe Beko, Shane Larkin'in yanı sıra 5 isimle daha anlaştı. Nando de Colo, Khem Birch, Devon Hall ve Jilson Bango ile vedalaşan sarı-lacivertlilerin el sıkıştığı diğer isimler şöyle:
Braxton Key – Valencia
Shavon Shields – Olimpia Milano
Marcus Bingham – UNICS Kazan
Trent Forrest – Baskonia
Ignas Sargiunas – Rytas Vilnius