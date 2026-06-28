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Eski Fenerbahçeli Mike Davis Erokspor'da

Eski Fenerbahçeli Mike Davis Erokspor'da

11:5928/06/2026, Pazar
AA
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Mike Davis son olarak Strasbourg'da oynadı.
Mike Davis son olarak Strasbourg'da oynadı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi takımlarından Erokspor, ABD'li oyun kurucu şutör Mike Davis'i kadrosuna kattı.

Erokspor Basketbol Takımı, Mike Davis'i transfer etti.


Kulübün ABD merkezli X sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, "Hoş geldin, Mike Davis Jr. Formamız altında mücadele edecek olan Mike Davis Jr'a ailemize 'hoş geldin' diyor, kendisine başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.


Bir dönem Türkiye Basketbol Ligi ekiplerinden Fenerbahçe'de de oynayan 30 yaşındaki basketbolcu, son olarak Fransız takımı Strasbourg'da forma giydi.





#Erokspor Basketbol Takımı
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