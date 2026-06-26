Beşiktaş GAİN gelecek sezon EuroLeague'de mücadele edecek

Organizasyonun açıklamasında, Beşiktaş ve Paris Basketbol'un bir yıllık "wild card" (özel davet) ile 24 Eylül'de başlayacak 2026-27 Avrupa Ligi sezonunda mücadele edecek 20 takım arasında yer aldığı belirtildi. Ayrıca yönetim kurulunun, Real Madrid'in 10 yıllık lisansının uzatılmasını onayladığı ifade edildi.