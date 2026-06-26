Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Basketbol
Beşiktaş GAİN gelecek sezon EuroLeague'de mücadele edecek

Beşiktaş GAİN gelecek sezon EuroLeague'de mücadele edecek

17:3626/06/2026, Cuma
AA
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber
Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı Başkantrenörü Dusan Alimpijevic
Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı Başkantrenörü Dusan Alimpijevic

Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı'nın gelecek sezon Avrupa Liginde (EuroLeague) mücadele edeceği duyuruldu.

Organizasyonun açıklamasında, Beşiktaş ve Paris Basketbol'un bir yıllık "wild card" (özel davet) ile 24 Eylül'de başlayacak 2026-27 Avrupa Ligi sezonunda mücadele edecek 20 takım arasında yer aldığı belirtildi. Ayrıca yönetim kurulunun, Real Madrid'in 10 yıllık lisansının uzatılmasını onayladığı ifade edildi.

Öte yandan Süper Kupa organizasyonunun ise 18-19 Eylül tarihlerinde başlatılmasına onay verildiği aktarıldı. Müsabaka formatı ve katılacak takımlara ilişkin ayrıntıların gelecek günlerde duyurulacağı kaydedildi.

Avrupa Ligi'nde 3 Türk takımı

Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun ardından siyah-beyazlıların da dahil olmasıyla gelecek sezon Avrupa Ligi'ne 3 Türk temsilcisi katılacak.

Türk basketbolu, 2011-12, 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2018-19 sezonlarının ardından tarihte 8. kez Avrupa Ligi'nde ikiden fazla takımla temsil edilecek.

#Beşiktaş GAİN
#EuroLeague
#Avrupa Ligi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
MEB Proje Okulları Öğretmen Atama sonucu sorgulama EKRANI 2026! Proje okulları öğretmen atama sonuçları açıklandı mı?