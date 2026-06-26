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Trabzonspor Rıdvan Öncel'i duyurdu

Trabzonspor Rıdvan Öncel'i duyurdu

17:1826/06/2026, Cuma
AA
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Rıdvan Öncel son olarak Galatasaray forması giymişti.
Rıdvan Öncel son olarak Galatasaray forması giymişti.

Trabzonspor Basketbol Takımı, tecrübeli oyuncu Rıdvan Öncel'i transfer etti.

Trabzonspor, Rıdvan Öncel'i kadrosuna kattı. Bordo-mavili basketbol takımının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 29 yaşındaki oyun kurucuyla anlaşmaya varıldığı belirtildi.


Açıklamada, "Takımımız, oyun kurucu Rıdvan Öncel'i kadrosuna kattı. Öncel'e formamız altında başarılı bir sezon dileriz" ifadeleri kullanıldı.


Rıdvan Öncel, kariyerinde Türk Telekom, Bahçeşehir Koleji, Anadolu Efes ve Galatasaray gibi takımlarda forma giydi.







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