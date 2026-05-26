Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Salon Sporları
Milli masa tenisçilerden 6 madalya

Milli masa tenisçilerden 6 madalya

11:3626/05/2026, Salı
AA
Sonraki haber
Masa tenisi
Masa tenisi

Milli masa tenisçiler, Kosova'da düzenlenen WTT Gençler Contender Turnuvası'nda 3 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu'nun açıklamasına göre başkent Priştine'de gerçekleştirilen organizasyonda milli sporcular farklı yaş kategorilerinde kürsüye çıktı.


Turnuvada madalya kazanan milli sporcular şöyle:


Altın madalya:
Aybige Feride Üstündağ (13 yaş altı tek kadınlar), Ela Su Yönter (15 yaş altı tek kadınlar), Salih Eren Yıldırım-Ela Su Yönter (15 yaş altı karışık çiftler)

Gümüş madalya:
Ela Su Yönter (17 yaş altı tek kadınlar)

Bronz madalya:
Berk Öztoprak (17 yaş altı tek erkekler), Berk Öztoprak-Büşra Demir (17 yaş altı karışık çiftler)



#Türkiye Masa Tenisi Federasyonu
#Kosova
#Aybige Feride Üstündağ
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Arefe Günü ve Kurban bayramında hangi yollar ücretsiz? Köprüler bedava mı, Avrasya Tüneli, Osmangazi Köprüsü ve Kuzey Marmara ücretsiz mi, kaç gün ücretsiz olacak?