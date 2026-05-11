Milli atıcılar Avrupa Ateşli Silahlar Şampiyonası'nda üçüncü

17:1611/05/2026, Pazartesi
AA
Avrupa Ateşli Silahlar Şampiyonası

Avrupa Ateşli Silahlar Şampiyonası 25 metre tabanca düet kategorisinde milli atıcılar Şevval İlayda Tarhan ile Sertaç Yıldırım, üçüncü oldu.

Milli atıcılar Şevval İlayda Tarhan ile Sertaç Yıldırım, Avrupa Ateşli Silahlar Şampiyonası'nda 25 metre tabanca düet kategorisinde üçüncü oldu.

Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre Hırvatistan'ın Osijek kentindeki şampiyonada Türkiye'nin ilk madalyasını, Şevval İlayda Tarhan-Sertaç Yıldırım ikilisi kazandı.

25 metre tabanca düet kategorisinde Türkiye'yi temsil eden Şevval İlayda Tarhan ile Sertaç Yıldırım, bronz madalya elde etti.

Türkiye'nin 11 sporcuyla katıldığı şampiyonada milli atıcılar, müsabakalarını 14 Mayıs'ta tamamlayacak.



