Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Salon Sporları
Bowling Türkiye Şampiyonası sona erdi

Bowling Türkiye Şampiyonası sona erdi

18:4010/05/2026, Pazar
AA
Sonraki haber
Bowling Türkiye Şampiyonası
Bowling Türkiye Şampiyonası

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Samsun'da düzenlenen Bowling Türkiye Şampiyonası sona erdi.

Samsun'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Bowling Türkiye Şampiyonası sona erdi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün milli mücadeleyi başlatmak için 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 107. yılı kentte coşkuyla kutlanıyor.

İlkadım Bowling Salonu'nda iki gün süren Avni Doğan Albayrak Türkiye Bahar Ligi organizasyonu kapsamında düzenlenen şampiyonaya, 5 ilden yaklaşık 30 erkek ve 20 kadın sporcu katıldı.

Turnuvanın son gününde sporcular, "takım final atışlarını" gerçekleştirdi.

Bu sonuçlara göre, Süper Lig erkeklerde Taygun Erkeskin, Süper Lig kadınlarda Gülhanım Birinci, 1. Lig erkeklerde Murat Özmen ve 1. Lig kadınlarda Yağmur Elif Pehlivan birinci oldu.




#Bowling Türkiye Şampiyonası
#Samsun
#Gençlik ve Spor Bayramı
#19 Mayıs Atatürk'ü Anma
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Yeni bekçi alımı yapılacak mı? 2026 Bekçi alımı başvuruları ne zaman başlayacak, şartlar neler oldu? Gözler Polis Akademisi’nde