19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Samsun'da düzenlenen Bowling Türkiye Şampiyonası sona erdi.
Samsun'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Bowling Türkiye Şampiyonası sona erdi.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün milli mücadeleyi başlatmak için 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 107. yılı kentte coşkuyla kutlanıyor.
İlkadım Bowling Salonu'nda iki gün süren Avni Doğan Albayrak Türkiye Bahar Ligi organizasyonu kapsamında düzenlenen şampiyonaya, 5 ilden yaklaşık 30 erkek ve 20 kadın sporcu katıldı.
Turnuvanın son gününde sporcular, "takım final atışlarını" gerçekleştirdi.
Bu sonuçlara göre, Süper Lig erkeklerde Taygun Erkeskin, Süper Lig kadınlarda Gülhanım Birinci, 1. Lig erkeklerde Murat Özmen ve 1. Lig kadınlarda Yağmur Elif Pehlivan birinci oldu.