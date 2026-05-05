Halit Albayrak yeniden Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı seçildi

22:135/05/2026, Salı
Halit Albayrak yeniden başkan.
Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu 6. Olağan Genel Kurulu Ankara’da gerçekleştirildi. Tek listeyle gidilen genel kurulda mevcut başkan Halit Albayrak yeniden başkan seçildi. Başkanlık döneminde yapılan icraatları sıralayan Albayrak, “Hedefimiz, bu branşı ulaşılabilir kılmak” dedi.

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu 6. Olağan Genel Kurulu ve 9. Mali Genel Kurulu Ankara’da yapıldı. Tek listeyle gidilen genel kurulda mevcut başkan Halit Albayrak yeniden aday oldu.

Albayrak, genel kurulda kullanılan ve geçerli sayılan oyların tamamını alarak yeniden başkan seçildi. Muhammet Albayrak ise yönetim kuruluna seçildi.

TVNET mikrofonlarına konuşan Albayrak, yapılan yatırımlara ve elde edilen başarılara dikkat çekti. Hedeflerini sıralayan Albayrak, “Amacımız bu branşı ulaşılabilir kılmak” ifadelerini kullandı.

“Buradaki hedeflerimiz aslında bu branşı ulaşılabilir kılmak. Bizim çocuklarımız bizi evlerde bekliyor düşüncesiyle hareket ediyoruz. O çocukların ellerinden tutup onlara bir adım daha yaklaşabilmek en büyük gayemiz.”

