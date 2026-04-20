Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Salon Sporları
Buz üstünde destan: Türkiye altın madalyayı kaptı

09:0520/04/2026, Pazartesi
AA
Sonraki haber
Millilerin maç sonrası zafer pozu
Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası 3. Klasman A Grubu'nda mücadele eden Türkiye, beşinci ve son maçında Meksika'yı 6-3 yenerek grubunu birinci sırada tamamladı.

Güney Afrika'nın Cape Town kentinde gerçekleştirilen organizasyonda milli takım, son maçında Meksika'yla karşılaştı. Müsabakayı 6-3 kazanan ay-yıldızlı ekibin gollerini Ferhat Bakal (2), Emin İnandı (2), Ogün Uzunali ve Bertan Demirdelen attı.


Grubunda 5'te 5 yapan Türkiye, şampiyon olarak bir üst klasmana yükseldi.


Milli takım, gelecek yıl 2. Klasman B Grubu'nda mücadele edecek.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Erkekler Buz Hokeyi Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Buz Hokeyi Erkek A Milli Takımı'nı kutladı.


Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:


"2026 IIHF Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası'nda namağlup şekilde altın madalya kazanan Buz Hokeyi Erkekler A Milli Takımı'mızı, bizleri gururlandıran bu önemli başarısından dolayı yürekten tebrik ediyorum."


#Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası
#Türkiye
#Meksika
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
DOĞUM İZNİ SON DAKİKA GELİŞMELER 2026: Doğum izni 24 hafta oldu mu, ne zaman Meclis'e gelecek?