Yeşilay Genç Erkekler Hentbol Türkiye şampiyonu Beşiktaş

18:4122/05/2026, Cuma
Beşiktaş'lı oyuncuların yaşadığı sevinç.
Türkiye Hentbol Federasyonunun kuruluşunun 50. yılına özel gerçekleştirilen Yeşilay Genç Erkekler Türkiye Şampiyonası'nı Beşiktaş kazandı.

Türkiye Hentbol Federasyonunun kuruluşunun 50. yılına özel gerçekleştirilen Yeşilay Genç Erkekler Türkiye Şampiyonası'nı finalde Spor Toto'yu 37-36 yenen Beşiktaş kazandı.

Hüseyin Avni Alparslan Spor Salonu'nda organize edilen şampiyonanın final maçının ilk yarısı 20-20 eşitlikle tamamlandı.

Beşiktaş, çekişmeli geçen maçın ikinci yarısında Spor Toto karşısında salondan 37-36 galip ayrıldı.

Güneysuspor ve Nilüfer Belediyespor arasında oynanan 3 ve 4'üncülük maçının normal süresi ise 35-35 berabere bitti.

Seri 7 metre atışları sonucu karşılaşmayı 41-40 kazanan Güneysuspor üçüncü oldu. Karşılaşmalar sonrası düzenlenen tören ile kupa ve madalyalar verildi.



#Hentbol
#Yeşilay Genç Erkekler Türkiye Şampiyonası
#Beşiktaş
