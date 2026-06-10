İtalya’dan altın madalya ile döndü: Serkan Doruk şampiyon oldu

5-7 Haziran tarihleri arasında İtalya’da gerçekleştirilen Uluslararası Wushu Kung Fu Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil eden Esenler Altınayak Spor Kulübü sporcusu Serkan Doruk, gösterdiği başarılı performansla şampiyonluğa ulaştı. 30 ülkeden 560 sporcunun katıldığı organizasyonda altın madalya kazanan Doruk, hem kulübüne hem de Türk sporuna önemli bir başarı daha kazandırdı.

Şampiyonada elde edilen başarıda emeği geçen isimler de takdir topladı. Son dört yıldır Dünya ve Avrupa Şampiyonalarında Milli Takıma sporcu kazandıran Esenler Altınayak Spor Kulübü’nün antrenörü Burcu Kurt ile kulüp yöneticisi ve aynı zamanda Milli Takımlardan Sorumlu İrfan Doruk’un katkıları, başarıda önemli rol oynadı.

Öte yandan Türk Milli Takımı, organizasyonu 9 altın, 6 gümüş ve 3 bronz madalya ile tamamlayarak uluslararası arenada dikkat çeken bir performans sergiledi.