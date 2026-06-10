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İtalya’dan altın madalya ile döndü: Serkan Doruk şampiyon oldu

İtalya’dan altın madalya ile döndü: Serkan Doruk şampiyon oldu

12:1410/06/2026, Çarşamba
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Türk Milli Takımı, organizasyonu 9 altın, 6 gümüş ve 3 bronz madalya ile tamamlayarak uluslararası arenada dikkat çeken bir performans sergiledi.
Türk Milli Takımı, organizasyonu 9 altın, 6 gümüş ve 3 bronz madalya ile tamamlayarak uluslararası arenada dikkat çeken bir performans sergiledi.

İtalya’da düzenlenen Uluslararası Wushu Kung Fu Şampiyonası’nda mücadele eden Esenler Altınayak Spor Kulübü sporcusu Serkan Doruk, rakiplerini geride bırakarak altın madalyanın sahibi oldu.

5-7 Haziran tarihleri arasında İtalya’da gerçekleştirilen Uluslararası Wushu Kung Fu Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil eden Esenler Altınayak Spor Kulübü sporcusu Serkan Doruk, gösterdiği başarılı performansla şampiyonluğa ulaştı. 30 ülkeden 560 sporcunun katıldığı organizasyonda altın madalya kazanan Doruk, hem kulübüne hem de Türk sporuna önemli bir başarı daha kazandırdı.

Şampiyonada elde edilen başarıda emeği geçen isimler de takdir topladı. Son dört yıldır Dünya ve Avrupa Şampiyonalarında Milli Takıma sporcu kazandıran Esenler Altınayak Spor Kulübü’nün antrenörü Burcu Kurt ile kulüp yöneticisi ve aynı zamanda Milli Takımlardan Sorumlu İrfan Doruk’un katkıları, başarıda önemli rol oynadı.

Öte yandan Türk Milli Takımı, organizasyonu 9 altın, 6 gümüş ve 3 bronz madalya ile tamamlayarak uluslararası arenada dikkat çeken bir performans sergiledi.

Serkan Doruk’un şampiyonluğu, Esenler Altınayak Spor Kulübü’nün başarı hanesine bir yenisini eklerken, Türk Wushu Kung Fu camiasında da gururla karşılandı. Sporcu, antrenörleri ve kulüp yönetimi tebrik edilirken, başarılarının devamı temenni edildi.

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