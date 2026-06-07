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Sualtı Hokeyi Türkiye Şampiyonası Kocaeli'de tamamlandı

Sualtı Hokeyi Türkiye Şampiyonası Kocaeli'de tamamlandı

19:427/06/2026, Pazar
AA
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Sualtı Hokeyi Türkiye Şampiyonası, Kocaeli'de tamamlandı.
Sualtı Hokeyi Türkiye Şampiyonası, Kocaeli'de tamamlandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde düzenlenen Sualtı Hokeyi Büyük Erkekler Türkiye Şampiyonası, Büyük Kadınlar Federasyon Kupası ve Milli Takım Seçmeleri sona erdi.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu tarafından Kocaeli'nin Gebze ilçesinde düzenlenen Sualtı Hokeyi Büyük Erkekler Türkiye Şampiyonası, Büyük Kadınlar Federasyon Kupası ve Milli Takım Seçmeleri sona erdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Olimpik Yüzme Havuzunda gerçekleştirilen organizasyonda, 20 spor kulübünden 18 erkek ve 6 kadın olmak üzere toplam 24 takım mücadele etti.

Büyük erkeklerde Antalya Sualtı Sporları Kulübü Türkiye şampiyonu olurken, ODTÜ Spor Kulübü ikinci, Derin Ege Spor Kulübü üçüncü sırayı aldı.

Büyük kadınlarda ise Federasyon Kupası'nı Deniz Yıldızları Spor Kulübü kazanırken, ODTÜ Spor Kulübü ikinci, Üsküdar Belediyesi Spor Kulübü üçüncü oldu.



#Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu
#Sualtı Hokeyi Büyük Erkekler Türkiye Şampiyonası
#Sualtı Hokeyi
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