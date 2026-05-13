Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Salon Sporları
2026 Avrupa Para Tekvando Şampiyonu Yusuf Yünaçtı

2026 Avrupa Para Tekvando Şampiyonu Yusuf Yünaçtı

21:4713/05/2026, Çarşamba
AA
Sonraki haber
Milli sporcu Yusuf Yünaçtı altın madalya kazandı.
Milli sporcu Yusuf Yünaçtı altın madalya kazandı.

Almanya’da düzenlenen 2026 Avrupa Para Tekvando Şampiyonası'nda Yusuf Yünaçtı altın madalya kazandı.

Almanya’da düzenlenen 2026 Avrupa Para Tekvando Şampiyonası'nda Yusuf Yünaçtı altın madalya kazandı.

Münih kentindeki BMW Park'ta düzenlenen şampiyonanın üçüncü gününde Türkiye, para tekvandoda 1 altın ve 2 bronz madalyanın sahibi oldu.

Türkiye'nin para tekvandodaki madalya sayısı ise 3 altın, 2 gümüş ve 6 bronz olmak üzere 11’e yükseldi. K44 erkekler 70 kiloda Yusuf Yünaçtı, son 16 turunda Moldova'dan Petru Cataraga'yı, çeyrek finalde ise bir diğer milli sporcu Fatih Çelik’i mağlup etti. Yarı finalde Polonya'dan Maciej Kesicki'yi geçen Yusuf, finalde paralimpik şampiyonu Azerbaycanlı Imamaddin Khalilov'un rakibi oldu. Rakibini 2-0 yenen Yusuf, Avrupa şampiyonu olarak altın madalyanın sahibi oldu.



#Yusuf Yünaçtı
#Tekvando
#2026 Avrupa Para Tekvando Şampiyonası
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Müzeler Haftası 2026 ne zaman? İstanbul’da ücretsiz müzeler hangileri?