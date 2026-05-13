2026 Avrupa Para Tekvando Şampiyonu Yusuf Yünaçtı

Türkiye'nin para tekvandodaki madalya sayısı ise 3 altın, 2 gümüş ve 6 bronz olmak üzere 11’e yükseldi. K44 erkekler 70 kiloda Yusuf Yünaçtı, son 16 turunda Moldova'dan Petru Cataraga'yı, çeyrek finalde ise bir diğer milli sporcu Fatih Çelik’i mağlup etti. Yarı finalde Polonya'dan Maciej Kesicki'yi geçen Yusuf, finalde paralimpik şampiyonu Azerbaycanlı Imamaddin Khalilov'un rakibi oldu. Rakibini 2-0 yenen Yusuf, Avrupa şampiyonu olarak altın madalyanın sahibi oldu.