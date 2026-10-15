2027’de vize işleri kolaylaşacak

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Mehmet Kemal Bozay, TBMM AB Uyum Komisyonunda Türkiye-AB ilişkileri, vize serbestisi ve Kıbrıs meselesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bozay, vize serbestisi hedefi sürerken mevcut aşamada vatandaşların seyahatlerini kolaylaştırmaya odaklandıklarını belirtti.

VİZE SERBESTİSİNDEN VAZGEÇMEDİK

Vize serbestisi ile vize kolaylaştırma çalışmalarının ayrı süreçler olduğunu vurgulayan Bozay, "Vize serbestisinden vazgeçmiş değiliz ama süreçleri kolaylaştıran yöntemlere gittik. Bunun sonuçları bir yıl içinde belli olacak yani bizim bu rahatlamayı 2027'de daha çok görmemiz bekleniyor" dedi. Bozay, bir kez vize alanların sonraki başvurularında daha uzun süreli vize alabilmesinin önünün açıldığını hatırlattı.

SEPA İÇİN BAŞVURU YAPILDI

Türkiye'nin Tek Avrupa Ödeme Alanı'na (SEPA) katılım için başvuru mektubunu gönderdiğini açıklayan Bozay, Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu'nun 26-27 Ekim'de toplanacağını söyledi. Avrupa Yatırım Bankasının faaliyetlerinin artırılması, Türkiye Yatırım Platformu'nun işler hale getirilmesi ve Gümrük Birliği'nin güncellenmesinin öncelikler arasında olduğunu belirten Bozay, Türkiye'nin Avrupa sanayi politikalarının dışında bırakılmaması gerektiğini, özellikle otomotiv tedarik zincirlerinde önemli bir konumda bulunduğunu vurguladı.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİNİ ETKİLEYECEK

Terörsüz Türkiye sürecinin AB tarafından yakından izlendiğini belirten Bozay, "Terörsüz Türkiye çok büyük bir değişim getirecek" diyerek kişisel verilerin korunması ve terörle ilgili düzenlemeler üzerinde çalışıldığını, bunların vatandaş hakları ve ticari ilişkiler açısından da önem taşıdığını ifade etti.

AB, GKRY'NİN ÜYELİĞİNİN SANCISINI ÇEKİYOR

AB'nin Kıbrıs politikasını değerlendiren Bozay, "Büyük bir hatayla Avrupa Birliği, Güney Kıbrıs Rum Yönetimini üye olarak aldığı için hâlen onun sancıları çekiliyor" dedi. Bozay, Türkiye'nin KKTC'de yaşayan Kıbrıs Türklerinin haklarını korumaya yönelik çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı.

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