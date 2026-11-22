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Bugün seçim olsa:

AK PARTİ %33,5

YENİ PARTİ %23,7

DEM PARTİ %9,2

MHP %8,0

İYİ PARTİ %6,9

CHP %6,9

ZAFER PARTİSİ %3,7

ANAHTAR PARTİ %3,1

YENİDEN REFAH %2,5

TİP %0,9

SAADET PARTİSİ %0,8

BBP %0,5

DİĞER. %0,3

Ekim ayında ölçüm yaptığımızda AK Parti’nin 3 puan kadar kaybı olduğunu kamuoyuyla paylaşmıştık. Kasım ayında siyasi yelpazede bir durum değişikliği yok. Nokta virgül farkıyla sonuçlar, bir önceki verileri tekrarlamış durumda.

Oy verme davranışı tek bir sebebe dayanmaz. Bir seçmenin oy verme davranışını etkileyen onlarca farklı sebep vardır.

Bilindiği gibi her partinin kemik bir oy tabanı vardır, bir de potansiyel oyları vardır. AK Parti, kurulduğu günden bugüne kadar %34 ila %50 arasında bir seçmen desteğini alabilen ve bu desteği 25 yıl boyunca sürdürebilen bir parti olmuştur.

Fon krizinden altı ay önce başlayan bir yükselme trendi vardı. %30’lardan başlayan yükseliş, %36’lı rakamlara kadar tırmanmıştı.

AK Parti’ye oy veren seçmen davranışındaki en büyük değişim, 55 yaş üstü seçmenle genç seçmen arasındaki değişim olmuştur.

Yerel seçimlere kadar AK Parti, genç seçmende kendi oy oranından %10 daha eksik oy alırdı.

55 yaş üstü seçmenden ise kendi oy oranından %10 daha fazla oy alır ve iki seçmen grubunun oyları parti oylarını dengelerdi.

Şimdi durum tam tersine döndü. AK Parti, 55 yaş üstü seçmenden kendi oy oranından daha az oy almaya başladı. Gençlerden ise oy oranı kadar ve zaman zaman kendi oy oranından daha yüksek oy alıyor.

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Fon krizinin etkileri tek başına yolsuzluk meselesi değil, aynı zamanda ekonomik olarak toplumu etkilemektedir. Uzun vadeli yansımalarının ne olacağını bilmiyoruz.

Uzun zamandır ülkenin en önemli sorunu nedir diye sorduğumuzda seçmenin %55’i ekonomik sorunları dillendirmektedir.

AK Parti, %36’lık desteği ekonomik sorunların varlığına rağmen alıyordu.

Oy verme davranışı tek başına iktidar partisine ya da Cumhur İttifakı’na bakarak şekillenmez. Seçmen, bütün partilerin durumuna birlikte bakar.

Bugün siyasetin muhalefet cephesi çok daha sorunlu gözükmektedir.

Öncelikli olarak üç parti yeniden kuruluyor:

1. CHP: Yenilikçiler tarafından kaosa sürüklenen Cumhuriyet Halk Partisi, yüzyıllık bir parti olmasına rağmen yeniden kuruluyor.

2. Yeni Parti: Yeniden kuruluyor.

3. DEM Parti: Terörsüz Türkiye süreciyle birlikte Demokratik Cumhuriyet hareketine dönüşecek DEM Parti yeniden kuruluyor.

Sayın Meral Akşener, İYİ Parti genel başkanlığından ayrıldıktan sonra %10 çizgisinde olan parti, bugün %5-7 çizgisine geriledi.

Milliyetçi Hareket Partisi ve DEM Parti, seçimlerde %10’luk bir seçmen kitlesini her zaman temsil etmeyi başarmıştır.

Yeni Parti, CHP’nin var olan potansiyelinin %70’ini almayı başardı. Bugün seçim olsa aldığı oy %23-24’lerde.

Türk siyasetinde, özellikle sağ muhafazakâr partilerde lider etkisi çok yüksektir. Ülke siyasi tarihinde karizmatik liderler de sağ partilerden çıkmıştır. CHP ve DEM Parti, lider etkisi olmadan kemik oyunu taşıyabilen partilerdi.

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Bu bağlamda fon krizinde AK Parti tabanı, her zaman olduğu gibi liderin reflekslerine bakmaya başladı.

Sayın Cumhurbaşkanı cephe savaşına alışkındır ve dünyada cephe savaşını en iyi bilen ve yöneten liderdir.

Vesayetle karşı karşıya geldi, vesayeti yendi.

100 yıllık CHP geleneği ile karşı karşıya geldi, onu alt etmeyi başardı.

FETÖ darbe girişimi ile karşı karşıya geldi, onu yenmeyi başardı.

Dış güçlerle mücadele etti, bütün zorluklarına rağmen düşmanlarına üstünlüğünü kabul ettirdi.

İsrail ve Siyonizmle karşı karşıya geldi ve dünyada küresel Siyonizm’e meydan okuyan en güçlü lider oldu. Bugün İsrail karşıtlığı siyasi bir trende dönüştü.

Karşı cepheden gelen iç ve küresel tehditlerle baş eden lideri zor duruma düşüren, sorunun içeriden kaynaklanması idi.

Bu millet binlerce farklı sebepten Sayın Cumhurbaşkanı’na inandı ve güvendi. Fakat bu meselede ilginç bir seçmen davranışı ortaya çıktı: Lidere güvenmeye devam ediyor, aynı zamanda süreci de takip ediyor.

Fon meselesinin etkisinin yüksek olmasının bir sebebi de yürütülen ekonomik programın özünün piyasaları daraltan bir program olmasındandır.

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Hükümet, fonlama ve destek oranlarını değiştirerek bir an önce sanayiyi, üretimi ve tarımı radikal bir şekilde destekleyerek piyasaları rahatlatabilir.

Emeklilere yapılacak zamlar ikinci bir rahatlama adımı olur.

AK Parti yatırımcı, kalkınmacı bir hükümet. Eyvallah. Kriz aşılana kadar piyasanın güçlenmesiyle yatırım öncelikleri yer değiştirebilir.