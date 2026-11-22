4 Ağustos 1964’te ABD’nin Vietnam Savaşı’na daha güçlü şekilde müdahil olmasına yol açan olay, Komünist Kuzey Vietnam güçlerinin Tonkin Körfezi’nde ABD’ye ait “USS Maddox” gemisine saldırı düzenlemeleriydi. ABD Kongresi 7 Ağustos’ta ABD Başkanı Lyndon Johnson’a silahlı güç kullanma yetkisi verdi. Bu kararla birlikte Vietnam’a 18 bin asker daha gönderildi. 1965’de Vietnam’daki asker sayısı 180 bine, sonraki yıllarda ise 500 bine kadar çıkacaktı.

Kuzey Vietnam güçlerinin ABD’nin askeri müdahalesini daha üst bir düzeye çekecek bir saldırı düzenlemiş olmaları mantıksızdı. ABD’de kimse bu mantıksızlığı kurcalamadı. Zaten ortada bir saldırı yoktu. Saldırı raporları Amerikan halkını uyutmak için hazırlanmış bir kurmacaydı.

Amerikan kamuoyunda Vietnam savaşına yönelik şiddetli tepkiler Johnson’ın 1968’de Başkan adaylığından çekilmesine yol açtı. Johnson’ın yerine Başkan Yardımcısı Hubert Humphrey Başkan adayı oldu. Ancak Humphrey yenildi ve Cumhuriyetçi Richard Nixon seçimi kazandı.

Reklam Reklam

ABD 1973’te Vietnam’dan çekildiğinde 60 bine yakın askerini kaybetmişti. Vietnamlıların kayıplarıysa milyonlarla ifade ediliyor. ABD’nin çekilmesinden sonra Kuzey Vietnam güçleri Güney Vietnam rejimini yenilgiye uğratarak ülkeyi komünist bir rejim altında birleştirdi.

ABD’nin 1990’ların başında Irak’a askeri müdahalesi de düzmece olaylarla meşrulaştırılmaya çalışıldı. Uydurulan yalanlardan birisi de Kuveyt’i işgal eden Irak askerlerinin bir hastanede yeni doğmuş bebekleri kuvözlerinden çıkartarak soğuk zeminde ölüme terk ettikleriydi.

Keza ABD’nin 2003’te ikinci kez Irak’ı işgal ederek Saddam Hüseyin rejimini devirmesini meşrulaştırmak için uydurulan yalanlar hâlâ hafızalarda. Arkasında İsrail’in ve Amerikan Neoconlarının yer aldığı yalanlardan öne çıkanıysa Irak’ın elinde “kitle imha silahları”nın bulunduğuydu. Bu yalanın dolaşıma sokulmasında ana akım medya başrol oynamıştı.

Reklam Reklam

İsrail onlarca yıldır İran’ın nükleer silahlara sahip olmasına çok az bir vakit kaldığı yalanını satmaya çalıştı. Bu vakit bazen aylarla, hatta haftalarla ifade ediliyordu. İsrail ve Amerikan Neoconları ABD’yi İran’a karşı savaşa sürüklemek için “nükleer yalanı”nı ısıtarak gündeme getiriyorlardı. Ne ki Amerikan istihbarat kuruluşları İsrail’in bu iddialarını doğrulamıyordu.

Hiçbir ABD Başkanının yanaşmadığı savaşı Trump başlattı. 3 Kasım’daki ara seçimlerse Amerikalıların ezici çoğunluğunun savaşın durdurulmasından yana olduğunu gözler önüne serdi. Cumhuriyetçiler bu seçimlerde tam anlamıyla hezimete uğradılar. Seçmenlerin verdiği bu derse rağmen Trump’ın üçüncü kez İran’a saldırmaya hazırlandığına dair haberler var.

İlk başkanlık döneminde Trump” İsrail Lobisi”nin isteğiyle İran’la yapılan nükleer anlaşmadan ABD’yi çekti. Bu anlaşma BM Güvenlik Konseyi’nin daimi üyeleri ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa’nın yanı sıra Almanya ve Avrupa Birliği tarafından Temmuz 2015’te imzalanmıştı. İsrail ve Lobisi ABD Başkanı Barack Obama’nın anlaşmayı imzalamasını engelleyememişti.

Reklam Reklam

Trump ikinci döneminde de Netanyahu’nun kazdığı kuyuya düşerek İran’a iki kez hava yoluyla saldırdı. Kendi atadığı Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard, İran’ın nükleer silahlar edinmeye çalıştığını doğrulamamıştı. Nihayetinde Gabbard sözde sağlık nedenleriyle istifa etti. Ulusal Terörle Mücadele Merkezi Direktörü Joe Kent de Trump yönetiminin İran’a yönelik askeri müdahalesinin İsrail Lobisi’nin baskısıyla gerçekleştirildiğini ve bu müdahalenin ABD’nin çıkarlarına hizmet etmediğini belirterek Mart 2026’da görevinden ayrılmıştı.

Seçimlerde hükümet kuracak sayıya ulaşamayan Soykırımcı Netanyahu yine Trump’ı İran’a karşı yeni bir saldırı için ikna etmeye çalışıyor. İsrail, İran’ın ABD toprakları içinde Trump ve önde gelen kabine üyelerine yönelik suikastler plânladığına dair yalanlar uyduruyor. Bir diğer iddiaysa İran’ın Washington DC’de kimyasal silah veya “kirli bomba” patlatacağı iddiasıydı.

Keza dile getirilen bir diğer iddia ise İran’ın füze tesislerini barajlar ve diğer sivil altyapılar altında veya içerisinde konuşlandırmasıydı. İsrail Gazze’de hastaneleri ve okulları benzer gerekçelerle bombalamıştı. Şimdi benzer bir hikâye İran için dolaşıma sokulmuş görünüyor.

Reklam Reklam

İran’a iki havadan saldırı dalgası yeterli olmadı, şimdi Netanyahu Trump’a bir yenisini daha yaptırmaya çalışıyor. Ana akım Amerikan medyası ise Irak’ın işgalinde yaptığı gibi İsrail’in düzmece iddialarını dolaşıma sokarak savaşı kışkırtıyor. Amerikan seçmenlerinin “savaşı durdur” talebine rağmen Trump bir kez daha Netanyahu’nun kazdığı kuyuya düşecek mi?