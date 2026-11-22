Zamanında, “yeni bir sahte ses kaydı düzenlendiği bilgisi” bana ulaşmıştı. Bu kayıtta Başbakan sözde beni arıyor ‘Devletin bekası için birini öldürmek caiz midir?’ diyormuş, ben de bazı detaylar verdikten sonra ‘Olabilir bir sakınca yok’ diyormuşum. Sonra başbakan bu fetvayı(!), H.F’ye emrederek merhum Yazıcıoğlu’na uygulatıyormuş.

Diğer iftiraları gibi bu iftirayı da önce yazılı ve sözlü olarak ortaya attılar, gereken cevapları verdim, açıklamaları yaptım; iftira ve kumpasın bu şekli tutmayınca bu defa dublaj mı, montaj mı, ses üretimi mi, başka bir şey mi yaptılar bilemiyorum, ama anlaşılan bir ses kaydı uydurmuşlardı.

2014 yılının Mart ayında (30 Mart yerel seçimleri öncesinde) FETÖ’ye (o dönemki adıyla Cemaat’e) yakın sosyal medya hesapları tarafından ortaya atılan “Muhsin Yazıcıoğlu için ölüm fetvası verildiğine dair ses kaydı yayınlanacak” iddiası, kaydın gerçekte var olmaması ve kronolojik olarak kurgulanmasının mümkün olmaması nedeniyle hiçbir zaman yayınlanamamıştır.

Reklam Reklam

O dönemde sosyal medyada köpürtülen bu yapay iddianın geri çekilmesinin ve yayınlanmamasının sebeplerini şöyle sıralamak mümkündür:

Kronolojik uyuşmazlık ve tarih hatası:

Kaseti kurgulayan veya reklamını yapan hesaplar, kayıtta dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, ben ve Hakan Fidan’ın (veya MİT’in) adının geçtiğini öne sürmüşlerdi. Ancak Muhsin Yazıcıoğlu 25 Mart 2009 tarihinde şehid edilmişti. Hakan Fidan ise olaydan yaklaşık 14 ay sonra, Mayıs 2010’da MİT Müsteşarı olarak atanmıştı. Kaset montajlanırken veya kurgulanırken bu tarih uyuşmazlığı aşılamadığı ve kaydın sahteliğinin anında ortaya çıkacağı anlaşıldığı için bu durum, yayınlamadan vazgeçme sebeplerinin başında gelmiştir

Benim yaptığım yalanlama:

Sızdırılan kaset haberi bana ulaştığı için hemen bir açıklama yaparak ne Başbakan’la böyle bir telefon görüşmesi yaptığımı ne de böyle bir fetva verdiğimi kesin bir dille ifade ettim ve yalanladım. Bunun seçim öncesi siyasi bir kumpas ve iftira olduğunu kamuoyuna duyurdum.

Reklam Reklam

Algı yönetimi ve blöf amacı:

O dönemki 17-25 Aralık sürecinin ardından yerel seçimlere günler kala yapılan bu paylaşımların, eldeki gerçek bir kayda dayanmaktan ziyade kamuoyunda ve özellikle milliyetçi/muhafazakâr seçmen tabanında infial yaratmaya yönelik bir psikolojik harekât ve blöf olduğu ortaya çıkmıştır.

(Daha sonraki yıllarda yürütülen adli soruşturmalarda ve 2026 yılı itibarıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na devredilen güncel dosyalarda, bizzat FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in Muhsin Yazıcıoğlu’nun ortadan kaldırılması yönünde talimat verdiğine ve soruşturmanın örgüt mensuplarınca karartıldığına dair itirafçı beyanları ile yeni deliller dava dosyalarına girmiştir.)

Siyasi tabanda ters tepme riski:

İddia, Büyük Birlik Partisi (BBP) tabanını ve milliyetçi-muhafazakâr seçmeni sandıkta AK Parti’ye karşı mobilize etmek amacıyla ortaya atılmıştı. Ancak dönemin BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve parti yöneticileri bu tür montaj ve kaset iddialarına itibar etmediklerini açıkladılar. Sahte bir kaydın yayınlanması durumunda bunun toplumda öfke oluşturmak yerine “ucuz bir seçim kumpası” olarak görülüp ters tepeceği anlaşıldı.

Reklam Reklam

Teknik montajın yetersiz kalması:

2014 yılındaki ses montaj teknolojisiyle, uzun ve doğal akışlı bir “fetva ve infaz” diyaloğu kurgulamak teknik olarak çok zordu. Ben yaptığım açıklamada, “daha önce başka siyasilere yönelik yapılan amatör ses montajlarının anında deşifre olduğunu hatırlatarak böyle bir kaydın sahteliğinin kolayca kanıtlanacağını” ifade etmiştim. Kaseti hazırlayan ekip, kelimeleri hece hece birleştirdi ama inandırıcı bir kayıt üretemedi.

Devletin ve yargının karşı hamleleri:

17-25 Aralık sürecinin ardından yasa dışı dinleme ve montaj tapeleri yayınlayan sosyal medya hesaplarına (özellikle Fuat Avni ve benzeri operasyon hesaplarına) yönelik siber suçlar ve savcılık soruşturmaları sıklaştırıldı. Sahte içerik üreten ve yayan ağlara yönelik operasyonların başlaması, bu hesapları yöneten kişilerin geri adım atmasına yol açtı.

Kendi izlerinin ortaya çıkması korkusu:

Muhsin Yazıcıoğlu’nun şehid edildiği 2009 yılındaki helikopter kazasının ardından yürütülen soruşturmalarda, arama-kurtarma çalışmalarını yanlış yönlendiren ve delilleri karartan isimlerin örgüt bağlantıları yavaş yavaş gün yüzüne çıkıyordu. Sahte bir ses kaydı üzerinden bu konuyu yeniden alevlendirmenin, kamuoyunun ve yargının dikkatini kazadaki gerçek şüphelilere (örgüt mensuplarına) çekeceği fark edildiği için konunun üstü kapatıldı.

Reklam Reklam

Not:

İki tanıklık ve teyit örneği:

1. 24 Mart 2014 tarihli Akşam Gazetesi’nde sayın Cengiz Özdemir, “paralelcilerin montajlı ses kayıtları” konusunu kaleme almıştı.

2. http://www.sondevir.com/manset/172771/karamana-montaj-tuzagi-kurulacak-iddiasi.html

Bugün hâlâ bu yalan sakızını çiğneyenlere ne demeli!