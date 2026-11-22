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Ülkemizin son yıllarına dair benim için iki büyük gizem var.

Birincisi tabii ki Tarsus Kazısı…

Ne bulunduğunu artık o kadar da merak etmiyorum. Ama konu etrafında yazılan çizilen anlatılanlar bazen canım sıkıldığında ya da yoğunluktan kaçmak istediğimde bana iyi geliyor.

Zaten içerik üreticileri de meseleyi çözdü zannederim. Şöyle biraz vakit geçince sosyal platformlara uyduruktan yeni bir video atıp aynı şeyleri tekrar tekrar anlatıyorlar. Gene de müşteri bulabiliyorlar.

Bulurlar çünkü kültürümüze has bir meraktan değil, meselenin antropolojik yönünden besleniyorlar. Dünyanın neresinde olursa olsa bu kadar çok dallanıp budaklanan bir kazı, gizem deyince başa yazılır.

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Ancak ülkemizde daha büyük gizemler de var.

Şimdi bahsedeceğim bu gizem bundan on yıl kadar önce gündemime girdi.

Söyleyeceğim ne olduğunu ama beni kimsenin sormadığı bir soruya cevap aratan süreçten bahsedeyim evvela.

Yıllar önceydi, bir ücretli yoldan ya da köprüden geçmiştim.

HGS etiketim ödemeyi yapamamış. Her nedendi ise dört kat yerine on kat ceza uygulanmış.

Bunun üzerine Tüketici Hakem Heyeti’ne gittim. Heyet haklı bulup 10 kat yerine 4 kata hükmetti.

Sonra kendimi mahkemede buldum. Otoyolu işleten şirket beni ve heyeti dava etmiş.

Oldukça güzel toplumcu ve vatansever bir savunma yaptım. Mahkeme başkanı kendini beni dinlemek zorunda bile hissetti.

Sonra bir karar söyledi. Ne olduğunu anlamadım. Sordum izahat vermedi.

Karşı tarafın avukatına sordum. Abi kaybettin, dedi.

Hâkime üst mahkemeye itiraz edebilir miyim diye sordum. Edersin edersin, dedi. Çıktık duruşma salonundan.

Avukat arkadaş abi edemezsin buradaki karar kesin, dedi.

Madem dedim bu kadar iyi organize olmuşlar; bu cezalı geçiş tahsilatları herhalde kamu geçiş garantisinden mahsup ediliyordur.

Yoksa bu hoyratlık olmaz diye düşündüm.

Sonra geçiş garantisi sözleşmesini aradım. Fakat açık kaynaklarda bir şey bulamadım. Hâlâ da bulamıyorum.

İşte o gün bugündür benim için en büyük ikinci gizem bu konu olmuştur.

Acaba yapılan bu ekstra tahsilatlar geçiş garantisinden düşüyor mu düşmüyor mu?

Eğer devletin üzerinden yük azalıyorsa kendi adıma helali hoş olsun.

Ama yok, hem devleti hem vatandaşı tırtıklıyorlarsa bilelim.

BONO - SUKUK FARKI

Bir gizem de finansal okuryazarlık tarafında… Sukuk (kira sertifikası) ile bono farkına dair…

Bono alacaklılık hakkı veren menkul kıymettir.

Sukuk ise sahiplik hakkı veren sermaye piyasası aracıdır.

İhraç eden bakımından bono çıkarmak, nakden alınan borç karşılığında getirili bir senet düzenlemek gibidir.

Sukuk ise yatırımcıyı, ticari getiri beklenen bir projenin veya sürecin katılımcısı yapmaktır.

Farklı haklar taşıyan, farklı süreçler ihtiva eden ve farklı sonuçlar üreten piyasa enstrümanlarıdır.

Bu da benden bir finansal okuryazarlık katkısı olsun. Gizemi çözmüş olalım.

Yalnız bu ara epeyce başka gizem de var. Kimi çevrelerin fon işini sulandırmaya mı, aydınlatmaya mı çalıştığı gizemi gibi… Bu gizem yakında çözüleceğe benziyor.