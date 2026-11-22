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Lady Godiva’nın hikayesi 11. yüzyıl İngiltere’sinde Coventry halkının ağır vergiler yüzünden yoksullaşması üzerine, Mercia Kontu Lord Leofric’in eşi Lady Godiva’nın halkı için at sırtında çıplak dolaşmayı kabul etmesini anlatan ünlü bir efsane.

Hikâyenin özeti kısaca şöyle:

Lord Leofric, Coventry halkına yüksek vergiler koyar ve halk zor duruma düşer. Halktan yana olan Lady Godiva, eşinden vergileri indirmesini ister.

Leofric, kabul etmeyeceğini düşündüğü bir şart öne sürer; Godiva sadece saçlarıyla örtünerek at sırtında şehri boydan boya geçerse vergileri düşürecektir.

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Godiva bu teklifi kabul eder.

Halk ise onu utandırmamak için evlerinin kapılarını ve pencerelerini kapatıp içeri girer.

Lady Godiva yolculuğunu tamamlar ve Lord Leofric sözünü tutarak vergileri indirir.

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Godiva’nın Yıldız Holding ile olan hikayesi de şöyle:

Murat Ülker, 2000 yılında yapılan bir strateji toplantısında Ülker’in defterine “Godiva satılırsa alalım” notunu düşüyor.

1974 yılından beri Godiva’nın sahibi olan ABD’li konserve ve gıda devi Campbell Soup Company, lüks çikolata işinin kendi ana faaliyet alanlarıyla uyuşmadığına karar vererek 2007’de markayı satışa çıkarıyor.

İhaleye Nestlé, Mars ve Starbucks gibi dünya devlerinin yanı sıra trilyonluk küresel yatırım fonları da katılıyor.

Yıldız Holding, rakiplerine kıyasla daha küçük ölçekli olmasına rağmen en yüksek ve kararlı teklifi (850 milyon dolar) vererek ihaleyi kazanıyor.

Anlaşma sonrası Campbell Soup CEO’su Murat Ülker ile yüz yüze görüşerek iki ricada bulunuyor: Godiva çalışanlarının işten çıkarılmaması ve Campbell çalışanlarının Godiva’dan aldığı kurumsal hediye indirimlerinin devam etmesi… Ülker her iki talebi de kabul ediyor.

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Murat Ülker, 2011 yılında markanın kurucusu olan Draps ailesinin ikinci kuşak temsilcisi Pierre Draps Jr. ile İtalya’da buluşup birlikte çikolata yapıyor.

Pierre Draps Jr. ayrılırken “Godiva emin ellerde” diyor.

Yıldız Holding, 2019 yılında Godiva’nın Japonya, Güney Kore ve Avustralya operasyonlarını 1,3 milyar dolara satarak yatırım maliyetini fazlasıyla çıkarıyor. Murat Ülker ayrıca, küresel bir şirketten markanın tamamı için gelen 4 milyar dolarlık satın alma teklifini de reddediyor.

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Murat Ülker hikâyeyi nasıl anlatıyor?

“Böyle fırsatlar insanın karşısına 100 yılda bir çıkar.” diyerek bu hamlenin tarihi niteliğini vurguluyor, markayı neden aldıkları sorusuna ise net bir şekilde “Satıldığı için aldık.” cevabını veriyor.

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Godiva’yı çikolata dünyasının mücevheri ve Kaşıkçı Elması benzetmesiyle tanımlıyor.

Markayı “lüksün demokratikleştirilmesi” vizyonuyla ele aldıklarını belirten Murat Ülker, fiyat yapısını koruyarak daha küçük ve erişilebilir paketler tasarladıklarını ifade ediyor.

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Bu hikâyeyi neden anlattık?

Belçika’da küçük bir çikolata atölyesinde başlayan sonra Avrupa’da ve dünyada devleşen GODIVA hikâyesi, bu hafta Yıldız Holding’in çatısı altında yüzüncü yılında İstanbul’da sanatla buluştu.

Ressam Ekrem Yalçındağ’ın kendine özgü renk, ritim ve tekrar anlayışı, yalnızca çikolata kutularına ve tekstil tasarımlarına değil, doğrudan çikolatanın biçimine de taşınmış.

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Yıldız Holding, her yıl kasım ayının üçüncü perşembesinde düzenlediği geleneksel Mutlu Et Mutlu Ol Günü’nün 12’ncisini 19 Kasım 2026 tarihinde dünyanın dört bir yanındaki çalışanları ve paydaşlarıyla kutladı.

Türkiye’nin küresel ekonominin süper liginde 3 büyük markası var; Havada THY, savunmada Aselsan, Gıdada, Yıldız Holding.

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Çikolatadan kahveye kadar birçok alanda iş dünyasının temsilcileri “Lüksün demokratikleştirilmesi”ni öğrenmiş; lüks ürünlere herkesin ulaşmasını sağlamışlar.

Devletlerden de rızkın demokratikleşmesi konusunda aynı performansı bekliyoruz.