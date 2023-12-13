|
Gündem

Bahçeli'den milletvekili Abdurrahman Başkan'a hediye klasik otomobil

Klasik otomobillere tutkusuyla tanınan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan'a 1982 model Mercedes otomobil hediye etti. Aracın plakası ise dikkat çekti.

15:20 - 13/12/2023 Wednesday
DHA
Bahçeli'nin hediye ettiği aracın plakası dikkat çekti.
Bahçeli'nin hediye ettiği aracın plakası dikkat çekti.

Milletvekili Abdurrahman Başkan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ve hediye edilen otomobille birlikte fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Başkan, paylaşımında,
“Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi'den, Cumhuriyetimizin 100. Yılına özel 1923 plakalı bu araç, ben ve ailem tarafından nesilden nesile, nice 100 yıllar boyunca en özel hatıra olarak saklanacaktır"
dedi.
#Devlet Bahçeli
#Antalya
#Abdurrahman Başkan
38 minutes ago
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
CHP Tekirdağ belediye başkan adayları isim listesi 2024 açıklandı mı? Gözler Tekirdağ ilçeleri Cumhuriyet Halk Partisi adayları kesin listede