Bahçeli'den milletvekili Abdurrahman Başkan'a hediye klasik otomobil

Bahçeli'nin hediye ettiği aracın plakası dikkat çekti.
Milletvekili Abdurrahman Başkan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ve hediye edilen otomobille birlikte fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaştı.
Başkan, paylaşımında,
“Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi'den, Cumhuriyetimizin 100. Yılına özel 1923 plakalı bu araç, ben ve ailem tarafından nesilden nesile, nice 100 yıllar boyunca en özel hatıra olarak saklanacaktır"
dedi.
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38 minutes ago