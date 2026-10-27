Fenerbahçe'de İsmail Kartal için ayrılık kapıda: En güçlü aday açıklandı!
Galatasaray derbisinde alınan mağlubiyetin ardından Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın geleceği tartışmaya açıldı. Sarı-lacivertli yönetimin kısa süre içerisinde kararını vermesi beklenirken, yeni teknik direktör konusunda önemli gelişmeler yaşanıyor.
Fenerbahçe'de Galatasaray'a karşı alınan 2-1'lik derbi mağlubiyetinin ardından hareketli saatler yaşanıyor.
Sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal ile yolların ayrılması gündemde. Yönetimin deneyimli teknik adamın geleceğiyle ilgili kısa süre içerisinde nihai kararını vermesi bekleniyor.
Derbi öncesinde de alınacak olumsuz bir sonucun Kartal'ın geleceğini belirleyebileceği yönünde haberler gündeme gelmişti.
İsmail Kartal ile yolların ayrılması ihtimaline karşı Fenerbahçe'de yeni teknik direktör adayları da konuşulmaya başlandı.
Sarı-lacivertlilerin gündemindeki isimlerin Vincenzo Montella, Mattia Croci-Torti ve Abdullah Avcı olduğu belirtiliyor.
Kulüpten gelen bilgilere göre ise bu üç isim arasında Abdullah Avcı'nın bir adım önde olduğu ifade ediliyor.
Fenerbahçe yönetiminin teknik direktör tercihinde yerli bir isme yönelmeye sıcak baktığı, özellikle Süper Lig'i yakından tanıyan ve daha önce şampiyonluk yaşamış bir teknik adam istediği aktarılıyor.
Bu kriterler doğrultusunda Abdullah Avcı'nın ismi ön plana çıkıyor. Tecrübeli teknik adam, Trabzonspor'un başında 2021-22 sezonunda Süper Lig şampiyonluğu yaşamıştı. Avcı'nın Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında bulunduğu farklı kaynaklarda da yer aldı.
Futbol yorumcusu Ozan Zeybek de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Abdullah Avcı iddiasını daha ileri bir noktaya taşıdı.
Zeybek, "Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Abdullah Avcı olacak" ifadelerini kullandı.
Sarı-lacivertli yönetimin İsmail Kartal konusunda vereceği karar ve olası ayrılığın ardından yeni teknik direktör için atacağı adımlar merakla bekleniyor.
Fenerbahçe'den şu ana kadar İsmail Kartal'ın ayrılığı veya yeni teknik direktör konusunda resmi bir açıklama yapılmadı.