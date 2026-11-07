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10'dan geriye sayıp öldürdüm

04:00, 07/11/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
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2021'de evlenip 3 yıl sonra boşandığı öğrenilen katilin 1 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Afyonkarahisar’da 8 kişiyi katleden Arif Sefa Özdemir’in ifadesi kan dondurdu. 11 bin avro borcu için tuzak kurarak 3 kişiyi öldüren Özdemir, kaçarken gasbettiği araçtakileri direnince “10’dan geriye sayarak öldürdüm” dedi. “Babamdan para almaya gidelim” diyerek tuzağa düşürdüğü bu üç kişiye kafalarına nişan alarak ateş ettiğini söyleyen Özdemir, Seydi Ahmet-Satı Aydoğmuş, İsmail Şen ile öğretmenler Hilal Mete ve Ayşe Sena Demir’i de kaçış güzergahında araçlarını gasbetmek amacıyla katlettiğini itiraf etti.

Afyonkarahisar'da 8 kişinin katledildiği silahlı saldırılara ilişkin yeni bilgilere ulaşıldı. Önceki gün 3 ayrı noktada 3 araçta 8 kişiyi pompalı tüfekle öldürüp 1 kişiyi de ağır yaralayan Arif Sefa Özdemir (30), aynı akşam Eskişehir'de yakalanmıştı. Özdemir, Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından dün geniş güvenlik önlemleri altında Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi. 8 kişinin niçin öldürüldüğü ise netleşti. Özdemir ilk ifadesinde, önce satın aldığı biçerdöverin borcunu tahsil için gelen alacaklıları vurduğunu, kaçarken de araçlarını gasbetmek istediği 5 kişiyi öldürdüğünü söyledi.

ÖNCE ALACAKLILARINI VURDU

Çiftçilikle uğraşan Özdemir, Kırşehir'den 40 bin avroya aldığı biçerdöver tarlada yanınca, 11 bin avro borcunu ödemek istemedi. Biçerdöveri satan Ahmet Uzel’le (57) tartışan Özdemir, daha sonra Uzel’i Afyonkarahisar’a çağırdı. Uzel de yakınları Bekir Toprak (50) ve Numan Toprak’la (56) kente geldi. Buluşma noktasında anlaşmazlık çıkınca Özdemir pompalı tüfekle 3 kişiye ateş açtı. Ahmet Uzel, Bekir ve Numan Toprak öldü. İlk cinayetlerin ardından Özdemir kent merkezine geçti. Burada arabasına binmek üzere olan 3 çocuk annesi Sevgi Postalcı'ya yanaşıp tehdit ederek aracı kendisine vermesini istedi. Özdemir, direnen kadını başından vurarak ağır yaraladı.

PEŞ PEŞE İNFAZLAR

Daha sonra araçla Kıyır köyüne gelen Arif Sefa Özdemir, burada da bir otomobilde Seydi Ahmet Aydoğmuş (73) ile Satı Aydoğmuş'u (68) vurup öldürdü. Bu araca yaklaşık 1 km mesafede ise İsmail Şen'in (61) cesedi bulundu. Özdemir’in Şen’le trafikte tartıştığı, tüfeği görüp polisi arayacağını söylemesi üzerine öldürdüğü öğrenildi. Gasbettiği başka bir araçla Yukarıtandır köyüne giden saldırgan, burada yine araç değiştirmek için bu kez 3 öğretmenin içinde bulunduğu aracın önünü kesti. Öğretmenlerden biri araçtan indi, direnen diğer ikisini vurarak katletti. Ayşe Sena Demir (46) ile Hilal Mete (31) de burada can verdi. Saldırıdan son anda kaçarak kurtulan Beden Eğitimi Öğretmeni Sultan Sema G., Gazlıgöl beldesine giderek durumu emniyet güçlerine bildirdi.

JANDARMAYA ATEŞ AÇTI

8 cinayetin ardından Özdemir, Eskişehir'in Seyitgazi ilçesi istikametine doğru kaçtı. Araç değiştirmeye devam eden katil, bu kez Taşlık Mahallesi’nde bir sütçünün otomobilini gasbetti. Ana yola çıkarak kaçmak isteyen Özdemir, polis ve jandarma ekiplerinin kurduğu uygulama noktasına geldi. Burada ekipler, otomobili lastiklerine ateş ederek durdurdu. Özdemir de güvenlik güçlerine ateş ederek karşılık verdi. 1 jandarma astsubay kulağından hafif yaralandı. 8 kişinin katili, burada sağ yakalanıp gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde ve araçta çok sayıda fişek ele geçirildi.

10’DAN GERİYE SAYIP ÖLDÜRDÜM

  • Arif Sefa Özdemir, ifadesinde, alacaklılarıyla tartışınca onları öldürmek için kırsala çektiğini söyledi. Özdemir, “‘Hem babamdan para almaya hem tarlaya bakmaya gidelim’ diyerek şahısları kırsal alana çektim. Aracımla kaçmalarını engelleyecek şekilde önlerini kestim. Araç dibine kadar yanaşıp kafalarına nişan alarak ateş ettim. Arkadaki şahsın hareket ettiğini görünce 1 el daha ateş edip öldüğünden emin oldum” dedi. Kaçarken araçlarını gasbetmek istediği kişileri direndikleri için öldürdüğünü anlatan Özdemir, Seydi Ahmet ve Satı Aydoğmuş'u öldürüp araçlarını gasbettiğini anlattı. Yolda sürtüştüğü araç sürücüsü İsmail Şen'i tüfeği görüp polisi arayacağını söylemesi üzerine başından vurup öldürdüğünü söyleyen Özdemir, Selimiye köyü mevkiinde ise kendisini sıkıştırdığını öne sürdüğü bir TIR'a ateş açtığını belirtti. Acımasız katil, öğretmenleri öldürmesini ise “Aracı değiştirmek için siyah renkli aracın önünü kestim. Araçta üç kadın vardı. Ön koltuktaki indi. İnen şahsa çok sayıda kişiyi öldürdüğümü ve kaçmam için araca ihtiyacım olduğunu söyledim. Diğer iki şahıs aşağı inmedi. 10'dan geriye saydım. İnmediklerini ve telefonu bırakmadıklarını görünce ikisini de öldürdüm” sözleriyle anlattı.

KENDİNİ MİT PERSONELİ OLARAK TANITTI

  • Öğretmenleri vurduktan sonra önündeki bir başka aracı arkadan çarpıp gasbettiğini, ardından Eskişehir Seyitgazi sınırına geçtiğini kaydeden Özdemir, Kırka ve Taşlık mahallelerinde mantar toplayan vatandaşların aracına, sonra da başka bir araca silah zoruyla el koyduğunu ifade etti. Tüfeğin büyük olması nedeniyle tabanca temin etmeye çalıştığını kaydeden Özdemir, girdiği köylerde muhtarların evini bularak kendisini “Ankara'dan denetleme görevlisi” ve “MİT personeli” olarak tanıttığını, beylik tabancalarını almaya çalıştığını ancak alamadığını söyledi. Özdemir, “Yaptıklarımdan çok pişmanım, alkolün etkisiyle ne yaptığımı bilmiyordum” diye konuştu.

Kenara geç bak 8 kişiyi öldürdüm

  • Arif Sefa Özdemir'in araçtan tüfekle çıktığı ana ilişkin güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı. Kırmızı renkli ticari araçtan pompalı tüfekle inen Özdemir, durdurduğu aracın sürücüsünü “Kenara geç! Bak 8 kişiyi öldürdüm! Kenara geç!” diye tehdit edip otomobili gasbetti.

Gözyaşlarıyla veda

  • Katledilen 8 kişinin cenazeleri otopsi işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi. Ahmet Uzel, Bekir Toprak ve Numan Toprak Kırşehir'de, Seydi Ahmet Aydoğmuş, Satı Aydoğmuş, İsmail Şen ve Hilal Mete Afyonkarahisar'da, Ayşe Sena Demir ise Antalya'da toprağa verildi. Öte yandan başından vurulup ağır yaralanan Sevgi Postalcı entübe edildi..

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Başlıklar :Afyonkarahisarcinayetkatilgasp
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10'dan geriye sayıp öldürdüm
2021'de evlenip 3 yıl sonra boşandığı öğrenilen katilin 1 çocuk babası olduğu öğrenildi.
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