Gençlerin hayali kendi işini kurmak

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Türkiye Gençlik STK'ları Platformu (TGSP) tarafından gerçekleştirilen Türkiye'nin Gençleri Saha Araştırması’nın 2026 yılı sonuçları açıklandı. Araştırma kapsamında 3 Mart-20 Nisan 2026 tarihleri arasında 34 ilde, 15-30 yaş aralığındaki gençlerle 8 bin 103 görüşme gerçekleştirildi. 2020 ve 2023 yıllarındaki araştırmalarla karşılaştırmalı olarak hazırlanan çalışma, gençlerin sosyal hayattan siyasete, çalışma hayatından gelecek beklentilerine kadar farklı alanlardaki eğilimlerini ortaya koydu.

İŞ SAHASI YETERSİZLİĞİNDEN ŞİKAYET

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan'ın da katıldığı programda tanıtılan araştırmada, gençlerin genel mutluluk düzeyinde 2023 yılına göre yükseliş kaydedildi. 2023'te yüzde 41,3 olan “Mutluyum” ve “Çok Mutluyum” diyelerin oranı 2026'da yüzde 46,5'e çıktı. Mutsuz olduğunu belirtenlerin oranı ise yüzde 25,4'ten yüzde 21,3'e geriledi. Gençlerin mutluluğunda aile hayatı ve mevcut yaşam koşulları öne çıkarken, mutsuzluğun temel nedenleri arasında ekonomik durum ve geçim şartları yer aldı. 2023 araştırmasında ilk sırada yer alan gelecek kaygısının yerini 2026'da iş sahasına ilişkin endişelerin aldığı görüldü.

GİRİŞİMCİLİK ÖN PLANDA

Gençlerin gelecek planlarında girişimcilik öne çıktı. 2023 araştırmasında yaklaşık her 10 gençten 3'ü kendi işini yapmak istediğini belirtirken, 2026'da bu oran yüzde 35,4'e yükseldi. Kamuda çalışma da gençlerin öne çıkan kariyer tercihleri arasında yer aldı. Gençlerin yurt dışında yaşama isteğine ilişkin sonuçlar da araştırmada dikkat çekti. 2020'de yurt dışında yaşamak istemediğini belirtenlerin oranı yüzde 42 iken, 2023'te yüzde 41'e, 2026'da ise yüzde 33,6'ya geriledi.

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Gençlerin hayatlarına yön verecek değerler arasında ise huzur ve güven, vatan sevgisi ve aile ilk sıralardaki yerini korudu.

GENÇLERİN YARISI KENDİNİ DİNDAR OLARAK TANIMLADI

Araştırmanın dikkat çeken sonuçlarından birisi de gençlerin siyasi aidiyetlerine ilişkin oldu. Gençlerin yüzde 56,3'ü kendisini sağ veya sol siyasi görüşe yakın hissetmediğini belirtti. Sağ siyasete yakın olduğunu söyleyenlerin oranı yüzde 25,4, sol siyasete yakın hissedenlerin oranı ise yüzde 18,3 oldu. Siyasi ve ideolojik kimlikler arasında Atatürkçülük ilk sırada, milliyetçilik ise ikinci sırada yer aldı. Dini kimlik konusunda ise gençlerin yüzde 50,8'i kendisini dindar olarak tanımladı.

BİLİM İNSANLARI ROL MODEL

Gençlerin rol model tercihlerinde de yıllar içerisinde değişim yaşandı. 2023 araştırmasında anne ve babalar ilk sırada yer alırken, 2026'da bilim insanları ve akademisyenler ilk sıraya yükseldi. Anne-baba ikinci, sporcular ise üçüncü sırada yer aldı.

AHBAP YERİNE AFAD

Gençlere yönelik STK'lar arasında bilinirlik sıralamasında değişim yaşandı. 2023'te AHBAP, Kızılay ve Anadolu Gençlik Derneği öne çıkarken, 2026'da ilk sıraya afet ve acil durumlarda sivil toplum kuruluşları ile iş birliği ve koordinasyon içinde çalışan AFAD yerleşti. Kızılay ve Anadolu Gençlik Derneği ise sıralamadaki yerini korudu.

Gençleri güçlendirmeliyiz

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı N. Bilal Erdoğan, bu saha araştırmasının, 80’in üzerinde sivil toplum kuruluşunun gençlik politikalarına yön vermesini hedeflediklerini ifade etti. Araştırmanın karar vericiler ve politika yapıcılarla da paylaşıldığını kaydeden Erdoğan, gençlerin kendi gündemlerini kamuoyunun dikkatine sunabilmesinin önemine işaret etti. Gençlerin gelecek beklentisi ve kaygısı bulunduğunu vurgulayan Erdoğan, “Gençleri güçlendirmemiz, kendi gündemlerini kamuoyunun dikkatine sunabilmelerini sağlamamız lazım” dedi.

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