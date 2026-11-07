Parayı tedbirden hileyle kaçırdı

Fon soruşturması kapsamında önceki gece tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen Fatma Betül Sayan Kaya "suç örgütüne üye olma" ve "Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet" suçlarından tutuklandı. Kaya’nın eşi İlyas Kaya ile eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül ise imza atma ve yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbirleriyle serbest bırakıldı. Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet, sevk yazısında çarpıcı tespitlerde bulundu.

TERA’CILARLA YAKIN İLİŞKİDE

Yazıda Fatma Betül Sayan Kaya’nın yatırım yaptığı Özata Denizcilik hisseleri ile ilgili kamuya açıklanmamış bilgilere sahip olduğu yönünde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından rapor düzenlendiği ve suç duyurusunda bulunulduğu anlatılarak şunlar kaydedildi: “İlgili hissede yapılan işlemler incelendiğinde Tera grubunun şirket ve fon bazında OZATD hissesinde yoğun miktarda hisse alım işlemi gerçekleştirdiği tespit edilmiştir. Soruşturma dosyasına giren beyanlarda şüpheli Kaya'nın Tera yöneticilerinden Erdin Özel ile geçmişten de tanışıklığının bulunduğu ve yine hisse yatırım sürecinde de bu görüşmenin yoğun bir şekilde devam ettiği ayrıca Tera grubu Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ile de görüştüğünü belirtmiştir. Ayrıca şüpheli Fatma Betül Sayan Kaya'nın Tera grubunda yatırım hesabı açtığı da işlem ve beyanlarla doğrulanmıştır.”

VİRMANLA ANINDA PARAYI ALDI

Özata hissesinin değerinin 2026 yılının Nisan ayından itibaren artmaya başladığına dikkat çekilen yazıda Kaya’nın da tam bu dönemde hisse senedi aldığı vurgulandı. Kaya’nın hisse senetlerini soruşturma kapsamında tasfiye kararının çıktığı 17 Eylül’den 1 gün önce 16 Eylül’de sattığı ifade edildi. Kaya’nın hisseyi piyasaya satmadığı ve virmanla Tera gurubuna devredip aynı gün parasını aldığı dile getirildi.

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Tasfiyeyi biliyordu

Kaya’nın hisseleri piyasada satması durumunda mevzuat gereği parasını 2 gün sonra 18 Eylül’de (T+2) alabileceği, bu durumda da tedbire takılacağı anlatılarak ‘virman’ (T+0) yoluyla paranın engele takılmadan hesaba aktarıldığına dikkat çekildi. Yazıda Kaya’nın bu işlemlerinin, “hissenin fiyat hareket aralığını bildiğini ve yine tasfiye kararının verileceğini de bildiğini” gösterdiği dile getirilerek, “Bu kapsamda şüphelinin kaçma ve delil karartma şüphesi dikkate alındığında tutuklanmasına karar verilmesi kamu adına talep olunur” denildi.

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