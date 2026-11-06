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Bakan Akın Gürlek’ten Fatma Betül Sayan Kaya’nın tutuklandığı süreçte dikkat çeken paylaşım

08:25, 06/11/2026, CumaG: Güncelleme: 08:34, 06/11/2026, Cuma
Yeni Şafak
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Fatma Betül Sayan Kaya’nın fon soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından Adalet Bakanı Akın Gürlek’in sosyal medya paylaşımı gündem oldu. Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Yanlış yapanla, nefsine yenik düşenle vedalaşır, yolumuza güçlenerek devam ederiz” sözlerinin yer aldığı videoyu paylaştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya, eşi İlyas Kaya ve eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül’ün ifadeleri yeniden alındı. İşlemlerin tamamlanmasının ardından üç isim sulh ceza hâkimliğine sevk edildi.

Hâkimlik, Fatma Betül Sayan Kaya’nın suç örgütüne üye olma ve Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet suçlamaları kapsamında tutuklanmasına karar verdi. İlyas Kaya ve İbrahim Ömer Gönül hakkında ise adli kontrol tedbirleri uygulandı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek’in, Kaya’nın hâkimliğe sevk edildiği saatlerde yaptığı paylaşım ise dikkat çekti. 

Gürlek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın AK Parti’deki işleyiş ve yanlış yapan kişilerle yolların ayrılmasına ilişkin açıklamalarından bir bölümün yer aldığı videoyu sosyal medya hesabından yayımladı.

AK Parti'nin ilgili mekanizmaları tıkır tıkır işliyor. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Varsa bir sorun çözer, işimize bakarız... Kimileri bu kutlu hareketi, bu aziz hareketi, bu tertemiz hareketi kirletmek için özellikle aramıza sızdı, sızdırıldı.”



Gürlek, paylaşımında ayrıca #DuruşumuzBelli etiketini kullandı. Videoda Erdoğan’ın, “Biz, tazelenerek ilerleriz! Biz, her dem yeniden doğarız. Biz, yanlış yapanla, nefsine yenik düşenle vedalaşır, yolumuza güçlenerek devam ederiz” sözleri de yer aldı.


Başlıklar :fatma betül sayan kayaakın gürlekfon soruşturması
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Bakan Akın Gürlek’ten Fatma Betül Sayan Kaya’nın tutuklandığı süreçte dikkat çeken paylaşım

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya, eşi İlyas Kaya ve eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül’ün ifadeleri yeniden alındı. İşlemlerin tamamlanmasının ardından üç isim sulh ceza hâkimliğine sevk edildi.

Hâkimlik, Fatma Betül Sayan Kaya’nın suç örgütüne üye olma ve Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet suçlamaları kapsamında tutuklanmasına karar verdi. İlyas Kaya ve İbrahim Ömer Gönül hakkında ise adli kontrol tedbirleri uygulandı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek’in, Kaya’nın hâkimliğe sevk edildiği saatlerde yaptığı paylaşım ise dikkat çekti. 

Gürlek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın AK Parti’deki işleyiş ve yanlış yapan kişilerle yolların ayrılmasına ilişkin açıklamalarından bir bölümün yer aldığı videoyu sosyal medya hesabından yayımladı.

AK Parti'nin ilgili mekanizmaları tıkır tıkır işliyor. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Varsa bir sorun çözer, işimize bakarız... Kimileri bu kutlu hareketi, bu aziz hareketi, bu tertemiz hareketi kirletmek için özellikle aramıza sızdı, sızdırıldı.”



Gürlek, paylaşımında ayrıca #DuruşumuzBelli etiketini kullandı. Videoda Erdoğan’ın, “Biz, tazelenerek ilerleriz! Biz, her dem yeniden doğarız. Biz, yanlış yapanla, nefsine yenik düşenle vedalaşır, yolumuza güçlenerek devam ederiz” sözleri de yer aldı.

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