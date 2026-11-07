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Bakan Fidan'dan dünyaya KKTC çağrısı: Ada'daki gerçekleri görün06 Kasım 2026 23:02 CumaSON DAKİKA
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Fransız gemisine Türkiye engeli: Yunanistan ile GKRY'nin seyir ilanları iptal edildiAtamalar Resmi Gazete'de: 11 üniversiteye yeni rektörKemal Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu çıkışı: Siyasi tutuklu değilBakan Fidan'dan dünyaya KKTC çağrısı: Ada'daki gerçekleri görünİçişleri Bakanı Çiftçi'den fon soruşturması kapsamında tutuklanan Fatma Betül Sayan Kaya hakkında açıklama: Sembol isimlerden biriydi

Yeni Şafak Gazetesi'nin 7 Kasım 2026 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...

Kültür Yolu 32 şehre uzanacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2027 yılı bütçesi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşüldü. Belirlenen yeni hedeflere göre Kültür Yolu Festivali gelecek yıl 32 ile yayılacak. Şehitlerin arşiv bilgileri tek platformda toplanacak. Uludağ’ın dört mevsim turizme açık hale gelmesi için yatırımlar artırılacak. Türk tarihinin önemli isimleri dünya dillerinde tanıtılacak.

200 bin TL'lik viski tutkusu

Kara para aklamaktan sorgulanan Emir Sarıgül, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in pahalı viski tutkusunu da ifşa etti. Sık sık Londra’ya gidip geldiğini belirten Sarıgül, “Her dönüşümde 4-5 şişe getirdim. Bir şişesi 2.500-3.000 sterlin (200 bin lira) civarında içkilerdi” dedi.

Benim için zirve Fenerbahçe

Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu, 1,5 yıllık sözleşmeye imza attı. Sarı-lacivertli takımda şampiyonluk hedefini vurgulayan Belözoğlu, “Benim için zirve burasıdır” dedi.

Başlıklar :GazeteManşetGündem
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200 bin TL'lik viski tutkusu

Yeni Şafak Gazetesi'nin 7 Kasım 2026 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...

Kültür Yolu 32 şehre uzanacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2027 yılı bütçesi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşüldü. Belirlenen yeni hedeflere göre Kültür Yolu Festivali gelecek yıl 32 ile yayılacak. Şehitlerin arşiv bilgileri tek platformda toplanacak. Uludağ’ın dört mevsim turizme açık hale gelmesi için yatırımlar artırılacak. Türk tarihinin önemli isimleri dünya dillerinde tanıtılacak.

200 bin TL'lik viski tutkusu

Kara para aklamaktan sorgulanan Emir Sarıgül, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in pahalı viski tutkusunu da ifşa etti. Sık sık Londra’ya gidip geldiğini belirten Sarıgül, “Her dönüşümde 4-5 şişe getirdim. Bir şişesi 2.500-3.000 sterlin (200 bin lira) civarında içkilerdi” dedi.

Benim için zirve Fenerbahçe

Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu, 1,5 yıllık sözleşmeye imza attı. Sarı-lacivertli takımda şampiyonluk hedefini vurgulayan Belözoğlu, “Benim için zirve burasıdır” dedi.

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