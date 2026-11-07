Barış Alper Yılmaz'dan olay gönderme: Gol sevincinde bakın kimin taklidini yapmış

Galatasaray, Süper Lig'in 11. haftasında Amed Sportif Faaliyetler'i 4-3 mağlup etti. Sarı-kırmızılıların son golünü kaydeden Barış Alper Yılmaz'ın sevinci ise maçın ardından gündem oldu. Milli futbolcunun yaptığı hareketle Amedspor'un Nijeryalı santrforu Gift Orban'a göndermede bulunduğu ortaya çıktı.
Galatasaray'ın Amed Sportif Faaliyetler karşısında aldığı 4-3'lük galibiyette takımının son golü kaydeden Barış Alper Yılmaz, attığı golün ardından yaptığı kutlamayla dikkatleri üzerine çekti.
Koşarken zıplayan tecrübeli futbolcu, iki kolunu yanlara doğru sallayarak gol sevincini yaşadı.
Barış Alper Yılmaz'ın bu hareketinin, Amedspor'un Nijeryalı golcüsü Gift Orban'a yönelik bir gönderme olduğu öğrenildi.
Orban, Lucas Torreira'nın sakatlık yaşadığı bir pozisyonda Uruguaylı futbolcunun yerde kalmasını eleştirmiş ve benzer hareketlerde bulunmuştu.
Bu yorumu Spam olarak bildirdiniz. Talebiniz değerlendiriliyor.