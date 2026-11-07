Galatasaray - Amedspor CANLI BEIN SPORTS İZLE || Galatasaray - Amed maçı şifresiz canlı izleme linki var mı?

Trendyol Süper Lig 11. haftasında Galatasaray evinde Amedspor’u konuk ediyor. Bu akşam saat 19.00’da başlayacak karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından şifreli olarak yayınlanacak. Galatasaray - Amedspor maçı canlı izleme linki ve canlı skor ekranı haberimizde.
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray ile Amed Sportif Faaliyetler, RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek.
Ev sahibi Galatasaray, ilk 10 haftada 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. 23 gol atıp kalesinde 12 gol gören sarı-kırmızılılar, 25 puanla Trendyol Süper Lig'in lideri konumunda.
Öte yandan ligin yeni ekibi Amed Sportif Faaliyetler, 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 23 puan topladı. 25 kez rakip fileleri havalandıran Diyarbakır temsilcisi, kalesinde 11 gol gördü ve haftaya ikinci sırada girdi.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'deki son 4 maçını kazanırken, RAMS Park'taki yenilmezlik serisini de 40 karşılaşmaya çıkardı.
Sarı-kırmızılılar, Amed Sportif Faaliyetler karşısında mağlup olmaması halinde kulüp tarihinin 41 maçlık iç saha yenilmezlik rekorunu egale edecek.
İki takım, Trendyol Süper Lig'de ilk kez karşı karşıya gelecek. Amed Sportif Faaliyetler, Galatasaray'ın lig tarihinde karşılaşacağı 78'inci takım olacak.
Mücadele, gol krallığı yarışının iki zirve ismini de buluşturacak. Galatasaraylı Victor Osimhen ile Amed Sportif Faaliyetler forması giyen Gift Orban, bu sezon Trendyol Süper Lig'de 9'ar gol kaydetti.
Galatasaray'da cezalı Abdülkerim Bardakcı forma giyemeyecek. Amed Sportif Faaliyetler'de ise Eyüpspor maçındaki şiddetli hareketi nedeniyle PFDK'dan 3 maç ceza alan Samuel Ballet kadroda yer alamayacak.
Galatasaray - Amedspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Galatasaray ile Amed Sportif Faaliyetler arasındaki mücadele, 7 Kasım Cumartesi akşamı saat 19.00'da RAMS Park'ta oynanacak. Halil Umut Meler'in düdük çalacağı karşılaşmanın heyecanına futbolseverler, beIN SPORTS 1 ekranlarından ortak olabilecek.
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