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Okan Buruk yıldız futbolcusu hakkında konuştu: "İnşallah önemli bir şeyi yoktur"

21:52, 07/11/2026, CumartesiG: Güncelleme: 21:56, 07/11/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
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Okan Buruk maç sonrası değerlendirmelerde bulundu.

Galatasaray, Süper Lig'de Amed Sportif Faaliyetler'i 4-3 mağlup ederek liderliğini korudu. Karşılaşmanın ardından konuşan teknik direktör Okan Buruk, mücadeleyi değerlendirirken sakatlık yaşayan Rafael Leao hakkında da bilgi verdi. Tecrübeli çalıştırıcı, oyuncunun durumunun yapılacak kontrollerin ardından netleşeceğini söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Amed Sportif Faaliyetler'i 4-3 yenen Galatasaray, zirvedeki yerini korudu. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.


Rakibin oyun planına ve maçın gidişatına değinen Buruk, alınan galibiyetin yoğun fikstürde önemli olduğunu vurguladı.


Karşılaşmada yaşanan sakatlıklara da değinen deneyimli teknik adam, Rafael Leao'nun durumuyla ilgili kontrollerin yarın yapılacağını belirtti. RAMS Park'ın zemini hakkında da konuşan Buruk, yapılan çalışmalara rağmen sahadaki sorunun giderilemediğini ifade etti.

Okan Buruk'un açıklamaları şöyle:


"İyi savunduk, net pozisyon vermedik"

"İyi bir takıma karşı oynadık, lig ikincisi. Her türlü zorluk çıkaracaklarını biliyorduk. Ligin genelinde bunu yaptılar. İki forvet başladılar. 4-2-3-1'e yakın, asimetrik bir oyun oynadılar. İyi savunduk, net pozisyon vermedik, top bizdeydi, 2-0'la içeri girdik. 3-0 sonrası maç bitti diye düşünülürken çok tartışılır bir faulden gol yedik. Arkasından bir gol yiyince oyun tekrar değişti. 4-2'yi bulduk, sonrasında net pozisyonlar bulduk. Deniz'in net karşı karşıya pozisyonu vardı. Gol yemek üzüyor, gol atmak sevindiriyor. Bu yoğun maç trafiğinde yine kazanmak önemliydi."


"İnşallah önemli bir şeyi yok"

"Sakatlıklar da oldu. Rafa'nın inşallah önemli bir şeyi yok. Kontroller yarın olacak. Zeminle ilgili önemli bir çalışma yaptık ama maalesef zemin toparlamadı. Zor bir maç, zor bir hafta. Bu dönemi çok iyi geçtik."


"Bu dönemi çok iyi geçtik"

"Şimdi milli takım arası, birçok oyuncumuz milli takıma gidecek. Oyun ve puan olarak bu dönemi çok iyi geçtik."


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Başlıklar :GalatasarayOkan BurukRafael Leao
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Okan Buruk yıldız futbolcusu hakkında konuştu: "İnşallah önemli bir şeyi yoktur"
Okan Buruk maç sonrası değerlendirmelerde bulundu.
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