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Okan Buruk'tan zemin açıklaması: Sorumluyu işaret etti

18:46, 07/11/2026, CumartesiG: Güncelleme: 18:48, 07/11/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
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Okan Buruk karşılaşma öncesi soruları cevapladı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Amed Sportif Faaliyetler karşılaşması öncesinde RAMS Park'ın tartışma konusu olan zeminine ilişkin konuştu. Çimleri yenilemek için büyük bir bütçe ayırdıklarını belirten tecrübeli çalıştırıcı, yapılan çalışmalara rağmen istedikleri sonuca ulaşamadıklarını söyledi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Amed Sportif Faaliyetler maçı öncesinde yayıncı kuruluşun sorularını cevapladı. Karşılaşma öncesinde RAMS Park'ın zeminiyle ilgili eleştiriler gündemdeki yerini korurken Buruk da konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sahanın yenilenmesi için kulüp olarak üzerlerine düşeni yaptıklarını vurgulayan deneyimli teknik adam, sorunun çimleri yenileyen şirketin çalışmasından kaynaklandığını ifade etti.

"Galatasaray Kulübü elinden geleni yaptı ama olmadı"

Okan Buruk, zeminin son durumuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:


"Zemine değinelim. Biz kendi üstümüze düşeni bir önceki milli arada yaptık, yeniledik. Çok büyük para harcadık ama maalesef çimleri yenileyen şirketle ilgili istediğimiz bir şey ortaya çıkmadı. Kasımpaşa ve Barcelona maçlarında saha güzeldi ama daha kötüye gitti. Galatasaray Kulübü elinden geleni yaptı ama olmadı. Zemini bilerek hareket etmemiz gerekiyor. Bazen oyun içerisinde hem rakibi hem kendi oyuncunuzun hatasını bu tip zeminlerde beklemeniz gerekiyor."


Spor
Galatasaray'da zemin tartışması: RAMS Park'ın son hali ortaya çıktı

Başlıklar :GalatasarayRAMS ParkOkan Buruk
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Okan Buruk'tan zemin açıklaması: Sorumluyu işaret etti
Okan Buruk karşılaşma öncesi soruları cevapladı.
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