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Galatasaray'da zemin tartışması: RAMS Park'ın son hali ortaya çıktı

16:36, 07/11/2026, CumartesiG: Güncelleme: 16:39, 07/11/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
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Süper Lig'de Amedspor'u konuk etmeye hazırlanan Galatasaray'da gözler RAMS Park'ın zeminine çevrildi. Kulübün maç öncesi yaptığı paylaşımda saha zemininin görüntüsüne yer verilmemesi dikkat çekerken sosyal medyada yayılan görüntüler tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Süper Lig'in lideri Galatasaray, 11. hafta mücadelesinde bu akşam sahasında Amed Sportif Faaliyetler ile karşı karşıya gelecek.

Zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşma öncesinde RAMS Park'ın zemininin son durumu merak konusu oldu.

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan "RAMS Park karşılaşma için hazır" paylaşımında tribünler, tünel ve koridorun görüntüleri paylaşıldı. Ancak paylaşımda saha zemininin yer almaması dikkatlerden kaçmadı.

Sosyal medyada paylaşılan RAMS Park görüntüleriyle zeminin son durumu da gündeme geldi. Galatasaraylı taraftar hesapları, söz konusu görüntüleri paylaşarak sahanın karşılaşmaya hazır olmadığını savundu.

Sarı-kırmızılıların sahası, Stuttgart maçında da futbolcuların tepkisini çekmişti.

Victor Osimhen, zemin nedeniyle yaşadığı sakatlığın ardından bugün dizinden ameliyat edilmişti.

Başlıklar :Süper LigGalatasarayAmedsporRAMS Park
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Galatasaray'da zemin tartışması: RAMS Park'ın son hali ortaya çıktı

Süper Lig'in lideri Galatasaray, 11. hafta mücadelesinde bu akşam sahasında Amed Sportif Faaliyetler ile karşı karşıya gelecek.

Zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşma öncesinde RAMS Park'ın zemininin son durumu merak konusu oldu.

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan "RAMS Park karşılaşma için hazır" paylaşımında tribünler, tünel ve koridorun görüntüleri paylaşıldı. Ancak paylaşımda saha zemininin yer almaması dikkatlerden kaçmadı.

Sosyal medyada paylaşılan RAMS Park görüntüleriyle zeminin son durumu da gündeme geldi. Galatasaraylı taraftar hesapları, söz konusu görüntüleri paylaşarak sahanın karşılaşmaya hazır olmadığını savundu.

Sarı-kırmızılıların sahası, Stuttgart maçında da futbolcuların tepkisini çekmişti.

Victor Osimhen, zemin nedeniyle yaşadığı sakatlığın ardından bugün dizinden ameliyat edilmişti.

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