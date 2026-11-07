Süper Lig ekibinin başkanından flaş açıklama: "Fenerbahçe maçında favori biziz"

Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor'da başkan Recep Durul, Fenerbahçe ile oynayacakları maç öncesi iddialı açıklamalarda bulundu.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor'da başkan Recep Durul, milli aranın ardından oynayacakları Fenerbahçe maçına ilişkin konuştu.
A Spor'a konuşan Başkan Durul, favorinin kendileri olduğunu belirterek "Fenerbahçe maçı kolay olmayacak ancak 3 puan için sahaya çıkacağız. Kendi sahamızda olduğumuz sürece favori her zaman Kocaelispor." dedi.
Durul ayrıca, "Hedefimiz her zaman kupalar. 2 tane Ziraat Türkiye Kupası kazandık. Bu sene de Ziraat Türkiye Kupası'na talibiz. İnşallah, Avrupa kupası için mücadele ediyoruz." ifadelerini kullandı.
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