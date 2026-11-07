Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Çorum FK ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele öncesi sarı-lacivertlilerde 3 isim forma giyemeyecek.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın deplasmanda Arca Çorum FK ile karşılaşacak. Çorum Şehir Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak müsabakayı hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek.
Emre Belözoğlu 5.5 yıl sonra ilk maçına çıkacak. Fenerbahçe'de son maçına 15 Mayıs 2021 tarihinde Kayseri deplasmanında çıkan Belözoğlu, 2001 gün sonra yeniden kulübedeki yerini alacak.
3 eksik
Fenerbahçe, Çorum FK deplasmanında 3 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde cezalı Archie Brown ile sakatlığı süren Marco Asensio, zorlu müsabakada forma giyemeyecek.
Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan ancak henüz takımla çalışmalara başlamayan Nathan Ake'nin de kadroda olması beklenmiyor.
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