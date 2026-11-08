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Efsane isimden çarpıcı Batrakov iddiası: "Galatasaray'daki tek sezonu"

12:42, 08/11/2026, Pazar
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Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında, Galatasaray ile Amed Sportif Faaliyetler takımları RAMS Park’ta karşılaştı. Galatasaray oyuncusu Aleksey Batrakov attığı golün ardından sevinç yaşadı.

Galatasaray'da bir anda taraftarların sevgilisi haline gelen Aleksey Batrakov, Avrupa kulüplerinin de transfer listesine girdi. Rusların efsane ismi ise yıldız oyuncunun yeni sezonda sarı-kırmızılı formayı giymeyebileceğini iddia etti.

Batrakov'un yükselen performansı, eski Rus futbolcu Pavel Pogrebnyak'ın da gündemindeydi. Türkiye gazetesinde yer alan habere göre genç oyuncunun Galatasaray'a transfer olmakla doğru bir karar verdiğini savunan Pogrebnyak, sarı-kırmızılı takımda yakaladığı ortamın futbolcunun gelişiminde önemli rol oynadığını söyledi.

Batrakov'un saha içindeki enerjisine ve takım arkadaşlarının kendisine yaklaşımına dikkat çeken Pogrebnyak, özellikle Victor Osimhen'in genç futbolcuya gösterdiği tavrın önemini vurguladı. Rus futbolcu, Batrakov'un geleceğine ilişkin ise dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu:

"Batrakov'un Lokomotiv'de oynadığı dönemde PSG'nin ona olan ilgisini yazdıklarında biraz komik gelmişti. Şimdi ise büyük bir kulübün onu transfer etmesi tamamen mümkün."

Pogrebnyak, Galatasaray yönetiminin de genç yıldızın geleceği için harekete geçmek istediğini öne sürdü. Sarı-kırmızılıların Batrakov'un sözleşmesindeki serbest kalma bedelini yükseltmek amacıyla yeni bir anlaşma üzerinde durduğunu iddia eden eski futbolcu, Avrupa kulüplerinin ilgisinin giderek artabileceğini savundu.

"Türk kulübündeki tek sezonu olabilir"

Rus efsane, "Kulüp yönetimi akıllı ve sözleşmesini yüksek bir fesih bedeliyle yeniden müzakere etmek istiyor. Batrakov'la ilgilendikleri açık. Bu sezon Türk kulübündeki tek sezonu olabilir" ifadelerini kullandı.


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Başlıklar :Aleksey BatrakovGalatasarayPavel Pogrebnyak
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Efsane isimden çarpıcı Batrakov iddiası: "Galatasaray'daki tek sezonu"
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında, Galatasaray ile Amed Sportif Faaliyetler takımları RAMS Park’ta karşılaştı. Galatasaray oyuncusu Aleksey Batrakov attığı golün ardından sevinç yaşadı.
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