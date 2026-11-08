Çorum FK - Fenerbahçe maçı CANLI SKOR - CANLI ANLATIM

Trendyol Süper Lig'de heyecan 11. hafta müsabakalarıyla devam ediyor. Zirve mücadelesi veren Fenerbahçe, yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu yönetimindeki ilk maçına Çorum FK deplasmanında çıkıyor. N'Golo Kante'nin yedek soyunması dikkat çekti.
Maçın ilk 11'leri
Çorum FK:Felipe, Penetra, Çağlar, Smolcic, Borza, Ramadani, Diomande, Cengiz, Kyziridis, Mahmic, Ramirez.
Fenerbahçe:Ederson, Semedo, Skriniar, Oppong, Levent, İsmail, Guendouzi, İrfan Can, Greenwood, Oğuz, Lukaku.
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