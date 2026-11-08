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Stoilov'dan olay milli takım açıklaması: "Bu saçmalığa son verin!"

14:52, 08/11/2026, PazarG: Güncelleme: 14:56, 08/11/2026, Pazar
Yeni Şafak
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Stanimir Stoilov

Süper Lig'de 4 maçlık galibiyet serisi Başakşehir karşısında sona eren Göztepe'de teknik direktör Stanimir Stoilov, mağlubiyetin ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bulgar çalıştırıcının Arda Okan'ın milli takıma çağrılmamasıyla ilgili sözleri ise gündem oldu.

Trendyol Süper Lig'de üst üste 4 galibiyet alarak çıkışa geçen Göztepe, milli ara öncesindeki son maçında sahasında İstanbul Başakşehir'e 2-1 mağlup oldu. Sarı-kırmızılı ekip, öne geçtiği karşılaşmada üstünlüğünü koruyamazken yakaladığı galibiyet serisini de noktaladı. Mücadelenin ardından Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Arda Okan'ın milli takıma davet edilmemesini değerlendirdi.

ARDA OKAN'IN MİLLİ TAKIMA ÇAĞRILMAMASINA SERT TEPKİ

Stoilov'un basın toplantısındaki en dikkat çekici açıklamaları ise Arda Okan'ın milli takıma davet edilmemesiyle ilgili oldu. Oyuncunun belgelerinin yetişmediği yönündeki iddialara tepki gösteren Bulgar teknik adam, bu gerekçeye inanmadığını açık bir şekilde dile getirdi.

Arda Okan ile de konuştuğunu belirten Stoilov, genç futbolcunun çok daha fazla çalışması ve performansını geliştirmesi gerektiğini söyledi.

Deneyimli teknik adam, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Bunlar saçmalık. Yapılan yorumlar saçmalık. Bu tarz saçmalıklar yaşandığında durum sahaya yansıyor. Arda'yla da konuşup durumu anlatmaya çalıştım. Oyuncumuzun daha çok çalışması gerekiyor. Kendisine de söyledim. 'Belge yetişmedi' saçmalığına inanmıyorum.

Arda'nın çok daha iyi olması, çok daha iyi oyuncu olması ve çok çalışması gerekip milli takıma gitmesi gerekir. Yapılan yorumlar sahaya yansıyor çünkü farklı yorumlar yapılıyor. Önce Arda'nın daha iyi olması gerekiyor. İnsanlar ona gerçeği söylemiyor. Bu süreçlerden dolayı çok üzgünüm. Bu saçmalığa son vermeliyiz. İşte çok yorum yapılırsa bir oyuncu eksik oynuyoruz. Arda daha iyi olmalı, ona gerçeği söyleyen kişi de benim."


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Başlıklar :GöztepeArda Okan KurtulanSüper Lig
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Stoilov'dan olay milli takım açıklaması: "Bu saçmalığa son verin!"
Stanimir Stoilov
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